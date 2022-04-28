Экс-премьер Молдавии призвал объединить страну с Румынией

28 апреля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Юрий Лянкэ испугался угрозы извне Фото: РИА «Новости», Рамиль Ситдиков Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ призвал объединить страну с Румынией. По его мнению, только так Молдавия сможет противостоять угрозе извне и получить гарантии безопасности от НАТО и Евросоюза. Действующий президент Молдавии Майя Санду в ответ заявила, что решение должен принимать народ. «Наш единственный сценарий — объединение [с Румынией]… Мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза», — заявил Лянкэ в интервью румынскому телеканалу Antena3. Однако президент Молдовы Майя Санду, комментируя заявление Лянкэ, отметила, что подобные решение принимаются только при поддержке народа. «Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет», — приводит ее слова РИА «Новости». Территория современной Молдавии не входит в состав Румынии с июня 1940 года. Более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией, пишет агентство со ссылкой на социологические опросы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ призвал объединить страну с Румынией. По его мнению, только так Молдавия сможет противостоять угрозе извне и получить гарантии безопасности от НАТО и Евросоюза. Действующий президент Молдавии Майя Санду в ответ заявила, что решение должен принимать народ. «Наш единственный сценарий — объединение [с Румынией]… Мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза», — заявил Лянкэ в интервью румынскому телеканалу Antena3. Однако президент Молдовы Майя Санду, комментируя заявление Лянкэ, отметила, что подобные решение принимаются только при поддержке народа. «Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет», — приводит ее слова РИА «Новости». Территория современной Молдавии не входит в состав Румынии с июня 1940 года. Более 50% населения Молдавии против объединения с Румынией, пишет агентство со ссылкой на социологические опросы.