Симоньян: США управляет не президент

США управляет так называемое «глубинное государство», а роль президента — лишь формальность. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки — это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются», — сказала Симоньян в эфире программы «Русский ковчег».
Глава RT отметила, что последним президентом США, который, по ее мнению, обладал реальной самостоятельностью в принятии решений, был Франклин Рузвельт. Она также добавила, что отрицание влияния «глубинного государства» характерно для людей, которые либо не разбираются в теме, либо намеренно скрывают этот факт.
Симоньян привела пример с тюрьмой Гуантанамо: несмотря на обещания закрыть ее от президентов Обамы до Байдена и Трампа, этого так и не произошло. По словам медиаменеджера, это подтверждает ограниченность полномочий главы государства в США.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила о перенесенной хирургической операции и успешном выходе из наркоза, отметив, что процесс восстановления уже начался. Журналистка ранее говорила о серьезных проблемах со здоровьем, не раскрывая подробностей, и поблагодарила подписчиков за поддержку в этот период.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.