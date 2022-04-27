Курганский оборонный завод показал школьникам испытательный полигон для боевых машин пехоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском оборонном заводе курганцам показали испытательный полигон для боевой машины пехоты. В рамках военно-патриотической акции «Весна! Победа! Память!» школьникам, кадетам и будущим выпускникам устроили заезды на военной технике, передает корреспондент URA.RU.

«Очень здорово, что в преддверии Дня Победы проводят такое мероприятия. Побывать на полигоне и покататься на боевой машине БМП-3 — это незабываемые впечатления для детей», — сказал участник акции. Также для школьников и кадетов устроили эстафету. Ребята бегали марш-бросок, стреляли по мишеням, ходили по канатной дорожке и проползали под боевой техникой.

Во время акции ветеранам вручили цветы и поздравили с наступающим Днем Победы. «Поздравляю с самым выдающимся днем в нашей истории — с Днем Победы. Берегите себя, а мы будем беречь Вас», — сказал в приветственном слове директор по производству Курганмашзавода Кирилл Репин. К поздравлениям присоединился ветеран завода Данил Релин, внесший большой вклад в разработку и производство боевых машин пехоты. «От имени ветеранов завода хочу поздравить нашу молодежь с Днем Победы. Желаю набраться мудрости и знаний, чтобы вы смогли продолжить наши традиции по укреплению обороны нашей страны», — сказал ветеран.

По традиции всех присутствующих накормили гречневой кашей и чаем. Кроме этого, на мероприятии прошел «Бессмертный полк» и флешмоб в поддержку российских солдат, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. На полигоне люди выстроились в виде буквы «Z» цветом георгиевской ленточки.

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