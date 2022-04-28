Депутат ГД: от выборов губернаторов можно на время отказаться

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, коиб, электорат, выборы, голосование, избиратели, день голосования, выборы в россии, избирательный участок1267
От губернаторских выборов в России на время можно отказаться, считает экс-глава УВП Администрации президента РФ Олег Морозов Фото:

Россия может отказаться от прямых выборов губернаторов, если это будет целесообразно. Выборы не могут быть фетишем, а избирательную систему не нужно превращать в Библию, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по контролю, экс-глава Управления внутренней политики АП Олег Морозов.

«Если мы считаем, что в условиях внешних вызовов, которые нас сплотили, тратить политический ресурс на то, чтобы сталкивать чьи-то интересы в ходе избирательной кампании, слишком дорого для страны (и финансово, и политически), то вполне можно от этого на какое-то время отказаться и перейти к другой процедуре — более понятной, открытой, публичной, завязанной на федеральный центр, как это и было неоднократно. Нельзя выборы или их отсутствие превращать в фетиш на все времена», — заявил Морозов.

Он напомнил, что в середине 2000-х годов губернаторские выборы не проводились. Тогда кандидатов на пост главы субъекта представлял президент РФ, а окончательное решение принимали региональные заксобрания. «Было время, когда мы не проводили губернаторские выборы. Потом мы вернулись к выборам, но не везде. Не надо превращать избирательное законодательство в Библию. Во многих странах выборы и невыборы сбалансированы. Если один орган власти избирается, другой — нет. Нам надо посмотреть, что политически и экономически более приемлемо, и идти от этого», — добавил Олег Морозов.

В российских СМИ обсуждается, что прямые губернаторские выборы будут отменены, глав субъектов будут избирать депутаты заксобраний. Сообщалось, что соответствующий законопроект планируется принять во Владимирской области, где в этом году должны состояться выборы губернатора. В Кремле опровергли эти сообщения.

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Россия может отказаться от прямых выборов губернаторов, если это будет целесообразно. Выборы не могут быть фетишем, а избирательную систему не нужно превращать в Библию, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по контролю, экс-глава Управления внутренней политики АП Олег Морозов. «Если мы считаем, что в условиях внешних вызовов, которые нас сплотили, тратить политический ресурс на то, чтобы сталкивать чьи-то интересы в ходе избирательной кампании, слишком дорого для страны (и финансово, и политически), то вполне можно от этого на какое-то время отказаться и перейти к другой процедуре — более понятной, открытой, публичной, завязанной на федеральный центр, как это и было неоднократно. Нельзя выборы или их отсутствие превращать в фетиш на все времена», — заявил Морозов. Он напомнил, что в середине 2000-х годов губернаторские выборы не проводились. Тогда кандидатов на пост главы субъекта представлял президент РФ, а окончательное решение принимали региональные заксобрания. «Было время, когда мы не проводили губернаторские выборы. Потом мы вернулись к выборам, но не везде. Не надо превращать избирательное законодательство в Библию. Во многих странах выборы и невыборы сбалансированы. Если один орган власти избирается, другой — нет. Нам надо посмотреть, что политически и экономически более приемлемо, и идти от этого», — добавил Олег Морозов. В российских СМИ обсуждается, что прямые губернаторские выборы будут отменены, глав субъектов будут избирать депутаты заксобраний. Сообщалось, что соответствующий законопроект планируется принять во Владимирской области, где в этом году должны состояться выборы губернатора. В Кремле опровергли эти сообщения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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