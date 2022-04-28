Цены на ОСАГО в Тюмени не изменятся, но платить придется больше

Страхование подорожало из-за подъема компаниями цен на базовые тарифы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цена на ОСАГО в Тюменской области осталась без изменений с прошлого года, но стоимость страхования стала выше. Об этом URA.RU рассказали в страховой компании «Единая служба 500-400».

«Все коэффициенты ОСАГО остались прежними, последнее повышение цен был в прошлом году. Незначительно изменился лишь коэффициент бонус-малус (показатель безаварийного вождения, прим. URA.RU) с первого апреля», — рассказала агентству руководитель отдела страхования Татьяна Михайлюк.

По словам эксперта, на данный момент все страховые компании подняли базовую ставку для клиентов. Именно из-за этого и подорожало страхование. «Базовую ставку компании устанавливают для каждого клиента отдельно, на что имеют право по закону. Они составляют портрет клиента и после этого предлагают ту ставку, которую считают нужной», — сообщила Татьяна.

При небольшом стаже вождения компании устанавливают базовую ставку больше, потому что велик риск попадания в аварию из-за неопытности. Для таких клиентов коэффициент бонус-малус выше. Сейчас он вырос на 3-5%. Клиентам, у которых стаж вождения без аварий как минимум 10 лет, предлагают пониженный коэффициент. Соответственно, скидка на страхование для них больше. Раньше за безаварийное вождение для таких водителей она составляла 50%, на сегодня выросла до 54%.

Ранее URA.RU писало о том, что Челябинская область вошла в число городов, в которых выросла стоимость ОСАГО. Был составлен рейтинг семи регионов по итогам первого квартала 2022 года.

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