В Челябинской области заметно выросла стоимость ОСАГО

Стоимость автостраховки в регионе выросла до 6614 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область оказалась в числе семи регионов России, в которых цена ОСАГО заметно выросла по итогам первого квартала 2022 года. Однако в ряде регионов стоимость автострахования снизилась. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА)

Аналитики РСА отметили заметный рост стоимости ОСАГО в Тверской области, где цена полиса выросла на 2,74% до 5008 рублей, в Кемеровской области — на 2,34% до 6027 рублей, в Нижегородской области — на 2,24% до 5865 рублей, в Воронежской области — на 1,85% до 5011 рублей, в Челябинской области — на 1,79% до 6614 рублей и в Ставропольском крае — на 1,45% до 4822 рублей.

«По итогам января-марта 2022 года ОСАГО значительно подорожало лишь в одном регионе РФ — Ненецком автономном округе, динамика +13,8%, средняя цена полиса возросла с 4432 до 5042 рублей», — сообщает издание «За рулем» со ссылкой на сообщение РСА.

При этом в ряде регионов цена ОСАГО снизилась. Так в Забайкальском и Приморском краях снижение составило 5,59% и 3,11%, до 2749 и 5809 рублей соответственно, в Санкт-Петербурге на 0,39%, до 7568 рублей. Практически на прежнем уровне цена сохранилась в Московской и Ленинградской областях — 7277 и 5976 рублей соответственно.

В целом, средняя страховая премия по ОСАГО в России за март составила 5814 рублей. Это всего на 149 рублей больше показателя начала года.