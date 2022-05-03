Под Курганом запускают крупное производство стройматериалов

Под Курганом начнут производить стройматериалы для укрепления берегов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рабочем поселке Варгаши (Курганская область) планируют открыть крупное производство габионов (сетчатые конструкции, заполненные камнями, бетоном, песком и почвой — прим. ред.). Для строительства производства предприятие «Габионы МобиДик» арендовал земельный участок в ООО «Варгашинский индустриальный парк». Об этом сообщает департамент экономического развития Курганской области.

«ООО „Габионы МобиДик“ будет производить сетку для габионов, покрытую цинком, полимером, сплавом цинка с алюминием, мишметаллом и полимером, а также габионные конструкции различных типов (коробчатые, матрацно-тюфячные, цилиндрические и пр.). Предприятие планирует использовать высокоточное оборудование, современные технологии производства габионов (путем скручивания), качественное сырье», — рассказали в департаменте экономразвития.

Предприятие «Габионы МобиДик» стало уже 22-м резидентом территорий опережающего развития Курганской области. Реализация проекта позволит создать 61 новое рабочее место и привлечь инвестиции в объеме около 130 миллионов рублей. «Габионные конструкции по прочности не уступают бетонным, но в то же время, они лучше противостоят разрушающим факторам, дешевле и экологичнее. Габионные конструкции могут быть отличным дополнением или даже украшением прилегающего природного ландшафта. Широкий ассортимент выпускаемой продукции найдет своего потребителя, что позволит обеспечить успешное развитие для предприятия», — сказал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.

Ранее URA.RU писало о том, что полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев открыл курганский индустриальный парк на территории АО «ШААЗ» в Шадринске. Там будут выпускать погрузочно-доставочные машины (ПДМ) и шахтные самосвалы. Техника, предназначенная для ведения подземных горных работ, полностью заменит импортную.

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