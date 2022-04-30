В Тюмени проверка трезвости водителей дала неожиданные результаты

Во время рейдов основной причиной нарушений оказалась незаконная тонировка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время «сплошной проверки» на трезвость ГИБДД Тюмени не выявила ни одного пьяного водителя. Основным нарушением в этот вечер оказалась незаконная тонировка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«„Сплошная проверка“ на трезвость прошла вечером в центре Тюмени, на ул. Ямской, у ТИУ. Все остановленные водители были трезвыми. Основное нарушение — незаконная тонировка», — сообщили в ведомстве. Они также раскрыли детали некоторых остановок. Так, остановленному 23-летнему тюменцу пришлось снимать тонировку со своего ВАЗ-2107 в 23-й раз, а водитель автомобиля «Хендай» убеждал инспекторов, что тонировка спасала его от солнца.

Ранее URA.RU сообщило, что в Тюменской области пройдут «сплошные проверки» на трезвость водителей. Они нацелены на выявление водителей под воздействием алкоголя или наркотиков. Также агентство публиковало историю о тюменце в полностью тонированной машине, который прославился за счет того, что встал на три инвалидных места за раз. Обсуждение этого поступка собрало несколько сотен комментариев, к которым присоединился и сам водитель.