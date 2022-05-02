02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Самолет из Нижнекамска не долетел до Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Самолет совершил экстренную посадку Фото:

Спустя 22 минуты полета лайнеру, следующему из Нижнекамска в Новый Уренгой, пришлось совершить посадку в аэропорту вылета из-за проблем с системой кондиционирования. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«03 мая 03:58 аэропорт Нижнекамск. После взлета КВС доложил о проблеме системы кондиционирования и о принятом решении о возврате на аэродром вылета. Посадка в 04:20 благополучна», — говорится в сообщении.

Сейчас самолет уже прибыл в Новый Уренгой. В справочной аэропорта Нижнекамска URA.RU подтвердили информацию о том, что воздушное судно возвращалось в авиагавань. Рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Получить оперативный комментарий у перевозчика не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

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Спустя 22 минуты полета лайнеру, следующему из Нижнекамска в Новый Уренгой, пришлось совершить посадку в аэропорту вылета из-за проблем с системой кондиционирования. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «03 мая 03:58 аэропорт Нижнекамск. После взлета КВС доложил о проблеме системы кондиционирования и о принятом решении о возврате на аэродром вылета. Посадка в 04:20 благополучна», — говорится в сообщении. Сейчас самолет уже прибыл в Новый Уренгой. В справочной аэропорта Нижнекамска URA.RU подтвердили информацию о том, что воздушное судно возвращалось в авиагавань. Рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Получить оперативный комментарий у перевозчика не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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