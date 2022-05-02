Самолет из Нижнекамска не долетел до Нового Уренгоя

Самолет совершил экстренную посадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя 22 минуты полета лайнеру, следующему из Нижнекамска в Новый Уренгой, пришлось совершить посадку в аэропорту вылета из-за проблем с системой кондиционирования. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«03 мая 03:58 аэропорт Нижнекамск. После взлета КВС доложил о проблеме системы кондиционирования и о принятом решении о возврате на аэродром вылета. Посадка в 04:20 благополучна», — говорится в сообщении.

Сейчас самолет уже прибыл в Новый Уренгой. В справочной аэропорта Нижнекамска URA.RU подтвердили информацию о том, что воздушное судно возвращалось в авиагавань. Рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Получить оперативный комментарий у перевозчика не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.