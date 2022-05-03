Большой пожар вплотную приблизился к тюменской деревне

Огонь вплотную приблизился к селу Яр Ялуторовского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рядом с селом Яр Ялуторовского района разгорелся большой пожар, который вплотную подошел к населенному пункту. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию об этом также подтвердили в региональном управлении МЧС.

«Огонь уже рядом с селом. Но дальше его вряд ли пропустят. Сотрудники [МЧС] работают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре в Ялуторовском районе. «Сегодня в 11 часов 55 минут (мск) поступило сообщение о загорании травы и сухой растительности в Ялуторовской районе возле села Яр. Предварительная площадь пожара — около 5 га. На месте работают 4 единицы техники и 12 человек, в том числе — 3 единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям региона категорически запрещено посещать леса, жечь костры, и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с использованием мангалов.