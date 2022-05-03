03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

Большой пожар вплотную приблизился к тюменской деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Огонь вплотную приблизился к селу Яр Ялуторовского района Фото:

Рядом с селом Яр Ялуторовского района разгорелся большой пожар, который вплотную подошел к населенному пункту. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию об этом также подтвердили в региональном управлении МЧС.

«Огонь уже рядом с селом. Но дальше его вряд ли пропустят. Сотрудники [МЧС] работают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре в Ялуторовском районе. «Сегодня в 11 часов 55 минут (мск) поступило сообщение о загорании травы и сухой растительности в Ялуторовской районе возле села Яр. Предварительная площадь пожара — около 5 га. На месте работают 4 единицы техники и 12 человек, в том числе — 3 единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям региона категорически запрещено посещать леса, жечь костры, и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с использованием мангалов.

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Рядом с селом Яр Ялуторовского района разгорелся большой пожар, который вплотную подошел к населенному пункту. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию об этом также подтвердили в региональном управлении МЧС. «Огонь уже рядом с селом. Но дальше его вряд ли пропустят. Сотрудники [МЧС] работают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре в Ялуторовском районе. «Сегодня в 11 часов 55 минут (мск) поступило сообщение о загорании травы и сухой растительности в Ялуторовской районе возле села Яр. Предварительная площадь пожара — около 5 га. На месте работают 4 единицы техники и 12 человек, в том числе — 3 единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям региона категорически запрещено посещать леса, жечь костры, и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с использованием мангалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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