Наиболее отличившиеся силовики были представлены к наградам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Свердловскую область вернулись росгвардейцы, участвовавшие в специальной операции на Донбассе. За недопущение потерь и выполнение поставленных задач их поблагодарил начальник свердловского управления Росгвардии Константин Шуршин, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Росгвардейцев-участников спецоперации по защите Донбасса встретили в Екатеринбурге. Начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин встретил вернувшихся на родную землю после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик бойцов и поблагодарил за выполненные с честью задачи и недопущение потерь», — говорится в сообщении.

На встречу также пришли коллеги вернувшихся росгвардейцев, а также их друзья, родные и близкие. Константин Шуршин поздравил бойцов с Днем Победы, наиболее отличившиеся силовики были представлены к наградам.

Спецоперация Вооруженных Сил России на Донбассе началась 24 февраля. Приоритетом российской армии является освобождение мирных жителей от блокадного режима.

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области