Свердловские росгвардейцы вернулись со спецоперации на Донбассе. Фото, Видео

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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, росгвардия, мэрия екатеринбурга
Наиболее отличившиеся силовики были представлены к наградам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Свердловскую область вернулись росгвардейцы, участвовавшие в специальной операции на Донбассе. За недопущение потерь и выполнение поставленных задач их поблагодарил начальник свердловского управления Росгвардии Константин Шуршин, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Росгвардейцев-участников спецоперации по защите Донбасса встретили в Екатеринбурге. Начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин встретил вернувшихся на родную землю после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик бойцов и поблагодарил за выполненные с честью задачи и недопущение потерь», — говорится в сообщении.

На встречу также пришли коллеги вернувшихся росгвардейцев, а также их друзья, родные и близкие. Константин Шуршин поздравил бойцов с Днем Победы, наиболее отличившиеся силовики были представлены к наградам.

Спецоперация Вооруженных Сил России на Донбассе началась 24 февраля. Приоритетом российской армии является освобождение мирных жителей от блокадного режима.

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В Свердловскую область вернулись росгвардейцы, участвовавшие в специальной операции на Донбассе. За недопущение потерь и выполнение поставленных задач их поблагодарил начальник свердловского управления Росгвардии Константин Шуршин, сообщается на официальном сайте ведомства. «Росгвардейцев-участников спецоперации по защите Донбасса встретили в Екатеринбурге. Начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин встретил вернувшихся на родную землю после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик бойцов и поблагодарил за выполненные с честью задачи и недопущение потерь», — говорится в сообщении. На встречу также пришли коллеги вернувшихся росгвардейцев, а также их друзья, родные и близкие. Константин Шуршин поздравил бойцов с Днем Победы, наиболее отличившиеся силовики были представлены к наградам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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