07 июня 2025

Топовая звезда спела на главном стадионе Екатеринбурга. Фото

Юлия Савичева выступила на «Екатеринбург Арене»
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица исполнила свои хиты и несколько песен из нового альбома
Певица исполнила свои хиты и несколько песен из нового альбома Фото:

На «Екатеринбург Арене» выступила певица Юлия Савичева. В городе стартовал финальный матч женского Суперкубка России по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». 

На матч пришли сотни горожан. Артистка исполнила несколько своих известных композиций, а также представила зрителям песни из нового альбома.

Женский Суперкубок России по футболу проводится с 2021 года. В нем традиционно встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. Прошлогодним чемпионом стал московский ЦСКА.

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На «Екатеринбург Арене» выступила певица Юлия Савичева. В городе стартовал финальный матч женского Суперкубка России по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».  На матч пришли сотни горожан. Артистка исполнила несколько своих известных композиций, а также представила зрителям песни из нового альбома. Женский Суперкубок России по футболу проводится с 2021 года. В нем традиционно встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. Прошлогодним чемпионом стал московский ЦСКА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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