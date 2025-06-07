Певица исполнила свои хиты и несколько песен из нового альбома
На «Екатеринбург Арене» выступила певица Юлия Савичева. В городе стартовал финальный матч женского Суперкубка России по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».
На матч пришли сотни горожан. Артистка исполнила несколько своих известных композиций, а также представила зрителям песни из нового альбома.
Женский Суперкубок России по футболу проводится с 2021 года. В нем традиционно встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. Прошлогодним чемпионом стал московский ЦСКА.
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