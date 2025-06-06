06 июня 2025

Больше сотни человек пропали в мае в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторых пропавших так и не удалось найти
Некоторых пропавших так и не удалось найти Фото:

В Свердловской области за май 2025 года пропали 109 человек. Из них живыми удалось найти 74 свердловчанина, шестеро найдены погибшими. Судьба 17-ти человек до сих пор неизвестна, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Для жителей Урала начало лета — время выезда на природу, разгара дачного сезона. Для поисковиков отряда „ЛизаАлерт“ Свердловской области это время многодневных поисков в природной среде, иногда — с привлечением водолазов», — рассказали в сообществе поискового отряда во «ВКонтакте».

За аналогичный период в 2024 году в Свердловской области пропала 102 человека. Живыми нашлись 69 уральцев, пятеро погибли. Еще 10 человек найти так и не удалось.

Рост количества пропавших характерен для весенне-летнего периода. Именно в это время чаще теряются дачники, грибники и другие отдыхающие на природе.

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В Свердловской области за май 2025 года пропали 109 человек. Из них живыми удалось найти 74 свердловчанина, шестеро найдены погибшими. Судьба 17-ти человек до сих пор неизвестна, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Для жителей Урала начало лета — время выезда на природу, разгара дачного сезона. Для поисковиков отряда „ЛизаАлерт“ Свердловской области это время многодневных поисков в природной среде, иногда — с привлечением водолазов», — рассказали в сообществе поискового отряда во «ВКонтакте». За аналогичный период в 2024 году в Свердловской области пропала 102 человека. Живыми нашлись 69 уральцев, пятеро погибли. Еще 10 человек найти так и не удалось. Рост количества пропавших характерен для весенне-летнего периода. Именно в это время чаще теряются дачники, грибники и другие отдыхающие на природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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