Больше сотни человек пропали в мае в Свердловской области

В Свердловской области за май 2025 года пропали 109 человек. Из них живыми удалось найти 74 свердловчанина, шестеро найдены погибшими. Судьба 17-ти человек до сих пор неизвестна, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Для жителей Урала начало лета — время выезда на природу, разгара дачного сезона. Для поисковиков отряда „ЛизаАлерт“ Свердловской области это время многодневных поисков в природной среде, иногда — с привлечением водолазов», — рассказали в сообществе поискового отряда во «ВКонтакте».
За аналогичный период в 2024 году в Свердловской области пропала 102 человека. Живыми нашлись 69 уральцев, пятеро погибли. Еще 10 человек найти так и не удалось.
Рост количества пропавших характерен для весенне-летнего периода. Именно в это время чаще теряются дачники, грибники и другие отдыхающие на природе.
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