В Екатеринбурге задержали двух молодых курьеров, подозреваемых в краже более двух миллионов рублей у 77-летнего пенсионера. Оба задержанных — жители других регионов страны. Один из них приехал на Урал из Тамбова, второй прилетел из Читы по поручению организаторов мошеннической схемы, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Молодые люди не стали отрицать свою причастность. По их словам, они устроились «на работу» через объявления в интернете и выполняли указания по сбору и пересылке наличных, полученных от обманутых людей. «Аферисты убедили пенсионера, что необходимо „задекларировать“ все имеющиеся у накопления. Это якобы предотвратит их хищение и перевод на территорию недружественных государств. Для этого деньги просто нужно было передать „инкассатору“, который прибудет к нему домой», — рассказали в ведомстве.
Мужчина снял деньги в банке под предлогом ремонта квартиры и в течение двух дней передал курьерам наличные на общую сумму 2 270 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Подозреваемые заключены под стражу, ведется расследование.
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