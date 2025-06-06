06 июня 2025

Внедорожник сбил трехлетнего ребенка в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик вырвался из рук отца и выбежал на дорогу
Мальчик вырвался из рук отца и выбежал на дорогу Фото:

В Екатеринбурге трехлетний ребенок попал под колеса внедорожника «УАЗ Патриот». ДТП произошло во дворе дома №38/5 на улице Академика Парина, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В результате ДТП трехлетний мальчик с различными травмами был доставлен в ДГКБ №9 города Екатеринбурга для оказания медицинской помощи. Отец пострадавшего ребенка пояснил сотрудникам полиции, что направлялся с сыном домой. Внезапно тот выдернул руку и побежал через дорогу», — рассказали в telegram-канале ведомства.  

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «УАЗ Патриот» находился 43-летний местный житель с 20-летним стажем вождения. В момент аварии он был трезв. Водитель пояснил инспекторам, что двигался по дворовой территории, когда мальчик внезапно выбежал с левой стороны из-за стоящих автомобилей. По факту ДТП проводится проверка.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:

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В Екатеринбурге трехлетний ребенок попал под колеса внедорожника «УАЗ Патриот». ДТП произошло во дворе дома №38/5 на улице Академика Парина, сообщили в городской Госавтоинспекции. «В результате ДТП трехлетний мальчик с различными травмами был доставлен в ДГКБ №9 города Екатеринбурга для оказания медицинской помощи. Отец пострадавшего ребенка пояснил сотрудникам полиции, что направлялся с сыном домой. Внезапно тот выдернул руку и побежал через дорогу», — рассказали в telegram-канале ведомства.   Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «УАЗ Патриот» находился 43-летний местный житель с 20-летним стажем вождения. В момент аварии он был трезв. Водитель пояснил инспекторам, что двигался по дворовой территории, когда мальчик внезапно выбежал с левой стороны из-за стоящих автомобилей. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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