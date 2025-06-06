Внедорожник сбил трехлетнего ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трехлетний ребенок попал под колеса внедорожника «УАЗ Патриот». ДТП произошло во дворе дома №38/5 на улице Академика Парина, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«В результате ДТП трехлетний мальчик с различными травмами был доставлен в ДГКБ №9 города Екатеринбурга для оказания медицинской помощи. Отец пострадавшего ребенка пояснил сотрудникам полиции, что направлялся с сыном домой. Внезапно тот выдернул руку и побежал через дорогу», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «УАЗ Патриот» находился 43-летний местный житель с 20-летним стажем вождения. В момент аварии он был трезв. Водитель пояснил инспекторам, что двигался по дворовой территории, когда мальчик внезапно выбежал с левой стороны из-за стоящих автомобилей. По факту ДТП проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!