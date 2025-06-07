07 июня 2025

Хоккеист свердловской команды отравился в разрекламированном отеле Турции. Видео

Хоккеист свердловской команды «Горняк-УГМК» серьезно отравился в турецком отеле
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация отеля не признала, что хоккеист отравился в отеле
Администрация отеля не признала, что хоккеист отравился в отеле Фото:

Игрок хоккейной команды из Верхней Пышмы  (Свердловская область) «Горняк-УГМК» Максим Войтович серьезно отравился во время отдыха в разрекламированном турецком отеле ETHNO Belek. Спортсмен провёл почти сутки в больнице. Об этом в соцсетях рассказала его девушка Дарья, которая отдыхала с ним.

«Спустя пять дней отдыха у моего молодого человека произошло жесткое отравление. Он не мог отойти от туалета даже на 10 минут. Никакие таблетки не помогли, мы приняли решение ехать в больницу. Мы потеряли сутки нашего отдыха по вине отеля. Не важно, где это было — в еде, в воде, в соке, это было на территории отеля», — поделилась девушка. У хоккеиста оказалась кишечная инфекция. Отель же на претензии об отравлении ответил, что это могло произойти из-за акклиматизации или нахождения под кондиционером. 

Тогда пара попыталась получить компенсацию за испорченные дни, им отказали. Туроператор предложил продлить отдых за 2000 евро, в то время как отель предлагал за 1490 евро. Пара решила выкупить бронь отеля самостоятельно, но цена неожиданно выросла до 3700 евро из-за ошибки менеджера. Пара собралась домой, но отель выставил штраф в 700 евро за отмену брони через туроператора. После того как туристы выразили свое недовольство по поводу сложившейся ситуации, штраф был аннулирован.

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Игрок хоккейной команды из Верхней Пышмы  (Свердловская область) «Горняк-УГМК» Максим Войтович серьезно отравился во время отдыха в разрекламированном турецком отеле ETHNO Belek. Спортсмен провёл почти сутки в больнице. Об этом в соцсетях рассказала его девушка Дарья, которая отдыхала с ним. «Спустя пять дней отдыха у моего молодого человека произошло жесткое отравление. Он не мог отойти от туалета даже на 10 минут. Никакие таблетки не помогли, мы приняли решение ехать в больницу. Мы потеряли сутки нашего отдыха по вине отеля. Не важно, где это было — в еде, в воде, в соке, это было на территории отеля», — поделилась девушка. У хоккеиста оказалась кишечная инфекция. Отель же на претензии об отравлении ответил, что это могло произойти из-за акклиматизации или нахождения под кондиционером.  Тогда пара попыталась получить компенсацию за испорченные дни, им отказали. Туроператор предложил продлить отдых за 2000 евро, в то время как отель предлагал за 1490 евро. Пара решила выкупить бронь отеля самостоятельно, но цена неожиданно выросла до 3700 евро из-за ошибки менеджера. Пара собралась домой, но отель выставил штраф в 700 евро за отмену брони через туроператора. После того как туристы выразили свое недовольство по поводу сложившейся ситуации, штраф был аннулирован.
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