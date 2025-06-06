06 июня 2025

Пожарные и скорая съехались к дому в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место прибыли две пожарных машины и одна бригада скорой помощи
На место прибыли две пожарных машины и одна бригада скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге к дому на Ленина, 48 съехались сотрудники МЧС на двух машинах и бригада скорой помощи. По автолестнице спасатели через окно проникли внутрь здания. Кадрами с URA.RU поделился очевидец.

«Команда залезла, видимо, в здание. Что там происходит — непонятно», — рассказал собеседник. По словам других очевидцев, на месте был замечен дым.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге к дому на Ленина, 48 съехались сотрудники МЧС на двух машинах и бригада скорой помощи. По автолестнице спасатели через окно проникли внутрь здания. Кадрами с URA.RU поделился очевидец. «Команда залезла, видимо, в здание. Что там происходит — непонятно», — рассказал собеседник. По словам других очевидцев, на месте был замечен дым. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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