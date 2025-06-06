На место прибыли две пожарных машины и одна бригада скорой помощи
В Екатеринбурге к дому на Ленина, 48 съехались сотрудники МЧС на двух машинах и бригада скорой помощи. По автолестнице спасатели через окно проникли внутрь здания. Кадрами с URA.RU поделился очевидец.
«Команда залезла, видимо, в здание. Что там происходит — непонятно», — рассказал собеседник. По словам других очевидцев, на месте был замечен дым.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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