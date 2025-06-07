07 июня 2025

Екатеринбуржца убило током в кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место происшествия приехала карета скорой помощи
На место происшествия приехала карета скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге электрик погиб от удара током в кафе "Оазис" на "Шарташском рынке" (Октябрьский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

"В кафе «Оазис» на "Шарташском рынке" электрика убило током", — передает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видна лестница и лежащий человек, который накрыт черными тканями. Кроме этого, на видео можно заметить фургон скорой помощи.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге электрик погиб от удара током в кафе "Оазис" на "Шарташском рынке" (Октябрьский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. "В кафе «Оазис» на "Шарташском рынке" электрика убило током", — передает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видна лестница и лежащий человек, который накрыт черными тканями. Кроме этого, на видео можно заметить фургон скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...