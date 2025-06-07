На место происшествия приехала карета скорой помощи
В Екатеринбурге электрик погиб от удара током в кафе "Оазис" на "Шарташском рынке" (Октябрьский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
"В кафе «Оазис» на "Шарташском рынке" электрика убило током", — передает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видна лестница и лежащий человек, который накрыт черными тканями. Кроме этого, на видео можно заметить фургон скорой помощи.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
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