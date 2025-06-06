06 июня 2025

Роковой гол «Урала» против «Ахмата» незаконно отменили

Гол Тимура Аюпова во втором тайме матча «Урал» - «Ахмат» был отменен по ошибке
© Служба новостей «URA.RU»
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«Урал» проиграл второй стыковочный матч в Чечне
«Урал» проиграл второй стыковочный матч в Чечне Фото:

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) официально признала, что отмененный гол полузащитника «Урала» Тимура Аюпова в ворота «Ахмата» был забит по правилам. Информация об этом появилась на сайте РФС.

«После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», — говорится в заявлении. 

К сожалению, данная ошибка никак не повлияет на результат матча. Несмотря на признанную ошибку судьи, «Урал» остается в Первой лиге, а «Ахмат» сохранил свой слот в  РПЛ.

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Комиссия Российского футбольного союза (РФС) официально признала, что отмененный гол полузащитника «Урала» Тимура Аюпова в ворота «Ахмата» был забит по правилам. Информация об этом появилась на сайте РФС. «После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», — говорится в заявлении.  К сожалению, данная ошибка никак не повлияет на результат матча. Несмотря на признанную ошибку судьи, «Урал» остается в Первой лиге, а «Ахмат» сохранил свой слот в  РПЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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