Роковой гол «Урала» против «Ахмата» незаконно отменили

«Урал» проиграл второй стыковочный матч в Чечне
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) официально признала, что отмененный гол полузащитника «Урала» Тимура Аюпова в ворота «Ахмата» был забит по правилам. Информация об этом появилась на сайте РФС.
«После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», — говорится в заявлении.
К сожалению, данная ошибка никак не повлияет на результат матча. Несмотря на признанную ошибку судьи, «Урал» остается в Первой лиге, а «Ахмат» сохранил свой слот в РПЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!