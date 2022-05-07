Курганское МЧС сообщило, где в области сложная обстановка с пожарамиФото: Екатерина Сычкова
В Курганской области спецтехника МЧС продолжает работать в Кетовском районе, где сохраняется сложная обстановка. О ситуации с пожарами в области сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курганской области.
«Сегодня [8 мая] основная группировка сил и средств МЧС России, в том числе авиация — 2 самолета амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, инженерная машина разграждения продолжают работу в Кетовском муниципальном округе, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка», — говорится на сайте ведомства. Несмотря на непростую обстановку, угрозы деревням и селам нет.
Режим ЧС продолжает свое действие в пяти курганских районах. Это Варгашинский район, Кетовский, Каргапольский и Белозерский округа, а также территория областного центра.
В настоящее время над тушением пожаров трудятся 1 270 человек. Задействовано 200 единиц техники.
Техника МЧС работает на пожарах в Курганской области
фото ГУ МЧС РФ по Курганской области
Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Кетовском районе Курганской области
фото ГУ МЧС РФ по Курганской области
На пожарах в Курганской области работают 1270 человек и 200 единиц техники
фото ГУ МЧС РФ по Курганской области
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».
В Курганской области спецтехника МЧС продолжает работать в Кетовском районе, где сохраняется сложная обстановка. О ситуации с пожарами в области сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курганской области. «Сегодня [8 мая] основная группировка сил и средств МЧС России, в том числе авиация — 2 самолета амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, инженерная машина разграждения продолжают работу в Кетовском муниципальном округе, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка», — говорится на сайте ведомства. Несмотря на непростую обстановку, угрозы деревням и селам нет. Режим ЧС продолжает свое действие в пяти курганских районах. Это Варгашинский район, Кетовский, Каргапольский и Белозерский округа, а также территория областного центра. В настоящее время над тушением пожаров трудятся 1 270 человек. Задействовано 200 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в части Курганской области сняли режим ЧС. Также курганцы обеспокоились наличием провианта для работающих на пожарах людей.