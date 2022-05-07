Курганское МЧС сообщило, где в области сложная обстановка с пожарами Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области спецтехника МЧС продолжает работать в Кетовском районе, где сохраняется сложная обстановка. О ситуации с пожарами в области сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курганской области.

«Сегодня [8 мая] основная группировка сил и средств МЧС России, в том числе авиация — 2 самолета амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, инженерная машина разграждения продолжают работу в Кетовском муниципальном округе, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка», — говорится на сайте ведомства. Несмотря на непростую обстановку, угрозы деревням и селам нет.

Режим ЧС продолжает свое действие в пяти курганских районах. Это Варгашинский район, Кетовский, Каргапольский и Белозерский округа, а также территория областного центра.

В настоящее время над тушением пожаров трудятся 1 270 человек. Задействовано 200 единиц техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в части Курганской области сняли режим ЧС. Также курганцы обеспокоились наличием провианта для работающих на пожарах людей.

Техника МЧС работает на пожарах в Курганской области фото ГУ МЧС РФ по Курганской области

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Кетовском районе Курганской области фото ГУ МЧС РФ по Курганской области

На пожарах в Курганской области работают 1270 человек и 200 единиц техники фото ГУ МЧС РФ по Курганской области