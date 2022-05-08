Володин поделился трагедией семьи в ВОВ. «Не забудем, какой ценой досталась Победа»

09 мая 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин рассказал о подвигах своей семьи в ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о подвигах членов своей семьи во времена Великой Отечественной войны. Никто из близких родственников-мужчин политика не вернулся с войны домой. «Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа», — написал он в своем telegram-канале. Володин также рассказал, как война коснулась именно его семью. «Мой дедушка Мухин Петр Тихонович погиб осенью 41-го, защищая город Тихвин Ленинградской области. Маме было 5 лет. У бабушки погибли братья, у трех ее сестер — мужья. У папы — старший брат, ему было 16 лет. Он был матросом, под Сталинградом перевозил раненых. Погиб. Из близких родственников — мужчин с войны никто не вернулся», — подытожил он. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о подвигах членов своей семьи во времена Великой Отечественной войны. Никто из близких родственников-мужчин политика не вернулся с войны домой. «Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа», — написал он в своем telegram-канале. Володин также рассказал, как война коснулась именно его семью. «Мой дедушка Мухин Петр Тихонович погиб осенью 41-го, защищая город Тихвин Ленинградской области. Маме было 5 лет. У бабушки погибли братья, у трех ее сестер — мужья. У папы — старший брат, ему было 16 лет. Он был матросом, под Сталинградом перевозил раненых. Погиб. Из близких родственников — мужчин с войны никто не вернулся», — подытожил он. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин.