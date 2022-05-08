Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял участие в шествии «Бессмертного полка», в котором пронес портрет своего деда. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.
«Я, как и тысячи жителей нашего города, принял в нем участие с портретом деда — Ивана Григорьевича Кухарука. Он был призван в армию в 1941 году и прошел всю войну в частях Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Берлина. Благодаря тому, что сейчас некоторые архивы Министерства обороны открыты, мы узнали о его боевом пути и наградах. Для нас стало неожиданностью, что война для деда закончилась не в Берлине, а в Маньчжурии. После победы над Германией его часть была переброшена на восток, где и свершилось окончание Второй мировой войны», — написал Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что в праздничном шествии приняли участие более 95 тысяч тюменцев. Агентство ведет трансляцию с улиц города.
Фото: мэрия Тюмени
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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял участие в шествии «Бессмертного полка», в котором пронес портрет своего деда. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Я, как и тысячи жителей нашего города, принял в нем участие с портретом деда — Ивана Григорьевича Кухарука. Он был призван в армию в 1941 году и прошел всю войну в частях Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Берлина. Благодаря тому, что сейчас некоторые архивы Министерства обороны открыты, мы узнали о его боевом пути и наградах. Для нас стало неожиданностью, что война для деда закончилась не в Берлине, а в Маньчжурии. После победы над Германией его часть была переброшена на восток, где и свершилось окончание Второй мировой войны», — написал Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что в праздничном шествии приняли участие более 95 тысяч тюменцев. Агентство ведет трансляцию с улиц города.