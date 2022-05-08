Мэр Тюмени рассказал о боевом пути своего деда. Фото

09 мая 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

В шествии «Бессмертного полка» приняло участие 95 тыс. тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял участие в шествии «Бессмертного полка», в котором пронес портрет своего деда. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Я, как и тысячи жителей нашего города, принял в нем участие с портретом деда — Ивана Григорьевича Кухарука. Он был призван в армию в 1941 году и прошел всю войну в частях Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Берлина. Благодаря тому, что сейчас некоторые архивы Министерства обороны открыты, мы узнали о его боевом пути и наградах. Для нас стало неожиданностью, что война для деда закончилась не в Берлине, а в Маньчжурии. После победы над Германией его часть была переброшена на восток, где и свершилось окончание Второй мировой войны», — написал Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что в праздничном шествии приняли участие более 95 тысяч тюменцев. Агентство ведет трансляцию с улиц города. Фото: мэрия Тюмени Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял участие в шествии «Бессмертного полка», в котором пронес портрет своего деда. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Я, как и тысячи жителей нашего города, принял в нем участие с портретом деда — Ивана Григорьевича Кухарука. Он был призван в армию в 1941 году и прошел всю войну в частях Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Берлина. Благодаря тому, что сейчас некоторые архивы Министерства обороны открыты, мы узнали о его боевом пути и наградах. Для нас стало неожиданностью, что война для деда закончилась не в Берлине, а в Маньчжурии. После победы над Германией его часть была переброшена на восток, где и свершилось окончание Второй мировой войны», — написал Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что в праздничном шествии приняли участие более 95 тысяч тюменцев. Агентство ведет трансляцию с улиц города.