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Мэр Тюмени рассказал о боевом пути своего деда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , бессмертный полк
В шествии «Бессмертного полка» приняло участие 95 тыс. тюменцев Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял участие в шествии «Бессмертного полка», в котором пронес портрет своего деда. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«Я, как и тысячи жителей нашего города, принял в нем участие с портретом деда — Ивана Григорьевича Кухарука. Он был призван в армию в 1941 году и прошел всю войну в частях Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Берлина. Благодаря тому, что сейчас некоторые архивы Министерства обороны открыты, мы узнали о его боевом пути и наградах. Для нас стало неожиданностью, что война для деда закончилась не в Берлине, а в Маньчжурии. После победы над Германией его часть была переброшена на восток, где и свершилось окончание Второй мировой войны», — написал Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало, что в праздничном шествии приняли участие более 95 тысяч тюменцев. Агентство ведет трансляцию с улиц города.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял участие в шествии «Бессмертного полка», в котором пронес портрет своего деда. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Я, как и тысячи жителей нашего города, принял в нем участие с портретом деда — Ивана Григорьевича Кухарука. Он был призван в армию в 1941 году и прошел всю войну в частях Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Берлина. Благодаря тому, что сейчас некоторые архивы Министерства обороны открыты, мы узнали о его боевом пути и наградах. Для нас стало неожиданностью, что война для деда закончилась не в Берлине, а в Маньчжурии. После победы над Германией его часть была переброшена на восток, где и свершилось окончание Второй мировой войны», — написал Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что в праздничном шествии приняли участие более 95 тысяч тюменцев. Агентство ведет трансляцию с улиц города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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