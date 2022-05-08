08 мая 2022
07 мая 2022

У семьи прокурора Тюменской области стабилизировались доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая. Тюмень, день победы, 9 мая, Владислав Московских, прокурор Тюменской области
Глава областной прокуратуры вместе с супругой заработали более 6 млн рублей Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских заработал за 2021 год 4,1 млн рублей, а вся его семья около 6 млн рублей. Декларация о его доходах появилась на сайте региональной прокуратуры. В прошлом году Московских с женой также заработали на двоих около 6 млн рублей.

«Московских В.В. — 4 115 240,74 рублей. Супруга — 1 886 125,57 рублей и автомобиль марки Audi», — стало известно из сведений о доходах, расходах и имуществе прокурора. Также в распоряжении семьи квартира площадью 117,5 кв. м. и земельный участок в 1037 кв. м.

За 2020 год семья Московских отчиталась о заработке в 5,5 млн рублей. С прошлого года в их имуществе не появились новая недвижимость или автомобили.

Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом городской думы Тюмени стал Дмитрий Антипов. Он заработал в прошлом году более 36 млн рублей.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских заработал за 2021 год 4,1 млн рублей, а вся его семья около 6 млн рублей. Декларация о его доходах появилась на сайте региональной прокуратуры. В прошлом году Московских с женой также заработали на двоих около 6 млн рублей. «Московских В.В. — 4 115 240,74 рублей. Супруга — 1 886 125,57 рублей и автомобиль марки Audi», — стало известно из сведений о доходах, расходах и имуществе прокурора. Также в распоряжении семьи квартира площадью 117,5 кв. м. и земельный участок в 1037 кв. м. За 2020 год семья Московских отчиталась о заработке в 5,5 млн рублей. С прошлого года в их имуществе не появились новая недвижимость или автомобили. Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом городской думы Тюмени стал Дмитрий Антипов. Он заработал в прошлом году более 36 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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