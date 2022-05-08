У семьи прокурора Тюменской области стабилизировались доходы

Глава областной прокуратуры вместе с супругой заработали более 6 млн рублей Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислав Московских заработал за 2021 год 4,1 млн рублей, а вся его семья около 6 млн рублей. Декларация о его доходах появилась на сайте региональной прокуратуры. В прошлом году Московских с женой также заработали на двоих около 6 млн рублей.

«Московских В.В. — 4 115 240,74 рублей. Супруга — 1 886 125,57 рублей и автомобиль марки Audi», — стало известно из сведений о доходах, расходах и имуществе прокурора. Также в распоряжении семьи квартира площадью 117,5 кв. м. и земельный участок в 1037 кв. м.

За 2020 год семья Московских отчиталась о заработке в 5,5 млн рублей. С прошлого года в их имуществе не появились новая недвижимость или автомобили.

Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом городской думы Тюмени стал Дмитрий Антипов. Он заработал в прошлом году более 36 млн рублей.