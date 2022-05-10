Акцию «Посылка солдату», запущенную в ЯНАО, поддержали города РФ

К ямальским активистам присоединились жители Северодвинска, Тобольска и Самарской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Акция «Посылка солдату», которую запустили активисты из ЯНАО, приобрела всероссийский масштаб. Жители разных городов присоединились к сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщил URA.RU организатор акции Игорь Заборовский.

«Акцию, которую мы изначально запустили на Ямале, решили поддержать другие регионы России. Мы очень рады, что нашу идею поддерживают в других городах. В прошлый раз к нам присоединился Нижний Новгород и Самара, а в этот раз — Северодвинск, Тобольск и Самарская область. На данный момент собрано 65 тысяч рублей», — рассказал общественник.

Заборовский отметил, что люди сами проявляют желание организовывать сбор помощи и помогать военнослужащим России. Достичь таких масштабов удалось благодаря соцсетям и репостам неравнодушных горожан. «Те, кто решил к нам присоединиться, будут собирать посылки в своих городах. Так как мы отвозим помощь солдатам лично, то будем выстраивать удобный маршрут, заезжать за собранным грузом и потом отвозить нашим ребятам», — пояснил он.

На Ямале стартовал третий этап акции «Посылка солдату», которую общественники приурочили к 77 годовщине Победы. Сбор помощи будет продолжаться до конца мая. За два этапа благодаря жителям ЯНАО активистам удалось собрать и передать 7 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в предыдущем этапе акции приняло участие 10 городов Ямала. Жители Салехарда, Лабытнанги, Аксарки, Надыма, Пангод, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко и Ноябрьска приносили в пункты сбора одежду, продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

Жители ЯНАО запустили акцию для того, чтобы поддержать военнослужащих РФ, которые защищают интересы страны. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — защитить население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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