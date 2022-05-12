12 мая 2022

В Тюмени снесут дом, которому почти 100 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители аварийного дома уже получили ключи от нового жилья Фото:

В Тюмени снесут дом №10 по улице Каширской, признанный аварийным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Дом был введен в эксплуатацию в 1930 году.

«Аварийный дом по ул. Каширской, 10, готовится к сносу. Три семьи, проживающие в нем по договорам социального найма, получили другие равнозначные благоустроенные жилые помещения», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что в Тюмени за счет бюджета расселили 14 семей, проживавших в доме по ул. Константина Заслонова, 13. В 2021 году в жилом доме вспыхнул пожар.

Дом был введен в эксплуатацию в 1930 году
Фото:

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В Тюмени снесут дом №10 по улице Каширской, признанный аварийным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Дом был введен в эксплуатацию в 1930 году. «Аварийный дом по ул. Каширской, 10, готовится к сносу. Три семьи, проживающие в нем по договорам социального найма, получили другие равнозначные благоустроенные жилые помещения», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что в Тюмени за счет бюджета расселили 14 семей, проживавших в доме по ул. Константина Заслонова, 13. В 2021 году в жилом доме вспыхнул пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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