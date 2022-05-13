В Кургане запустили новый завод, в который вложат 50 млн рублей

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Открытие асфальтового завода AMOMATIC. Курган, щебень
В новый асфальтобетонный завод в Кургане вложат миллионы рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане запустили асфальтобетонный завод. В течение пяти лет инвестор должен вложить в новое предприятие 50 миллионов рублей, сообщает сайт регионального правительство со ссылкой на Инвестиционное агентство области.

«Проект по созданию асфальтобетонного завода признан масштабным. Это значит, что в пятилетний период инвестор должен организовать не менее десяти рабочих мест и вложить не менее 50 миллионов рублей собственных средств», — цитирует сайт правительства директора департамента экономического развития Владимира Ковалева.

Асфальт, произведенный на заводе, будут использовать для строительства и ремонта курганских дорог. На предприятии также планируют производить бетонные кольца, плиты, бордюры и тротуарную плитку.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области из федерального бюджета выделят дополнительно 364 млн рублей на развитие дорог. На эту сумму в области смогут привести в нормативное состояние 22 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения, объектов улично-дорожной сети.

В Кургане начал работу новый асфальтобетонный завод
Фото:

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В Кургане запустили асфальтобетонный завод. В течение пяти лет инвестор должен вложить в новое предприятие 50 миллионов рублей, сообщает сайт регионального правительство со ссылкой на Инвестиционное агентство области. «Проект по созданию асфальтобетонного завода признан масштабным. Это значит, что в пятилетний период инвестор должен организовать не менее десяти рабочих мест и вложить не менее 50 миллионов рублей собственных средств», — цитирует сайт правительства директора департамента экономического развития Владимира Ковалева. Асфальт, произведенный на заводе, будут использовать для строительства и ремонта курганских дорог. На предприятии также планируют производить бетонные кольца, плиты, бордюры и тротуарную плитку. Ранее URA.RU писало, что Курганской области из федерального бюджета выделят дополнительно 364 млн рублей на развитие дорог. На эту сумму в области смогут привести в нормативное состояние 22 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения, объектов улично-дорожной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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