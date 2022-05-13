Тюменским менеджерам за продажу городов готовы платить до 3 млн

В обязанности специалиста входит продажа российских городов в виртуальной игре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени ищут ведущего менеджера по продажам на зарплату до трех миллионов рублей. Вакансия размещена на сайте рекрутингового агентства hh.ru. В задачи специалиста входит продажа российских городов в онлайн-игре «Виртуальная Россия».

«Продавать виртуальные города в онлайн-игре „Виртуальная Россия“. На сегодня есть и работают в игре 17 готовых виртуальных городов, будем делать все города России. Нет конкурентов. Вам нужно через знакомых продать всего один город. Сейчас города с населением 500-600 тысяч человек стоят от трех миллионов рублей, более от пяти миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Важным требованием к кандидату является наличие связей в предпринимательской среде. Отмечается, что сдельная работа будет проводиться по договору. Также работник получит 20% с продажи городов. В объявлении указано, что менеджерам готовы платить от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей на руки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сварщикам готовы платить почти 600 тысяч рублей за вахту. Вакансию разместил подрядчик СИБУРа.