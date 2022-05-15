15 мая 2022
14 мая 2022
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Куда тюменцы поедут отдыхать в 2022 году. Аналитика

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, море, турция, путешествия, пляж, отдых, туризм
Самым популярным зарубежным направлением отдыха у тюменцев является Турция Фото:

Путешествие по России до конца года запланировали 44% жителей Тюменской области. Такие данные приводит служба исследований рекрутингового порта HeadHunter. При этом 18% рассчитывают в 2022 году отдохнуть за границей.

«Из тех, кто запланировал отпуск до конца года, 44% намерены отправиться в путешествие по России. Отправиться в поход или на пикники собираются 29%, заниматься бытовыми делами или ремонтом — 21%, поехать в другие страны рассчитывают 18%», — рассказали в компании.

Согласно исследованию, самым популярным российским направлением у тюменцев является Краснодарский край, здесь планируют отдохнуть 25,4% жителей области. В целом топ отечественных маршрутов выглядит так:

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Среди зарубежных направлений лидирует Турция (33%). Незначительно от нее отстают Таиланд и Кипр.

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Ранее URA.RU писало, что 28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года. Еще 3% тюменцев оформят его только на бумаге, но продолжат работать.

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Путешествие по России до конца года запланировали 44% жителей Тюменской области. Такие данные приводит служба исследований рекрутингового порта HeadHunter. При этом 18% рассчитывают в 2022 году отдохнуть за границей. «Из тех, кто запланировал отпуск до конца года, 44% намерены отправиться в путешествие по России. Отправиться в поход или на пикники собираются 29%, заниматься бытовыми делами или ремонтом — 21%, поехать в другие страны рассчитывают 18%», — рассказали в компании. Согласно исследованию, самым популярным российским направлением у тюменцев является Краснодарский край, здесь планируют отдохнуть 25,4% жителей области. В целом топ отечественных маршрутов выглядит так: Среди зарубежных направлений лидирует Турция (33%). Незначительно от нее отстают Таиланд и Кипр. Ранее URA.RU писало, что 28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года. Еще 3% тюменцев оформят его только на бумаге, но продолжат работать.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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