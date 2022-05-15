Куда тюменцы поедут отдыхать в 2022 году. Аналитика

16 мая 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Самым популярным зарубежным направлением отдыха у тюменцев является Турция Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Путешествие по России до конца года запланировали 44% жителей Тюменской области. Такие данные приводит служба исследований рекрутингового порта HeadHunter. При этом 18% рассчитывают в 2022 году отдохнуть за границей. «Из тех, кто запланировал отпуск до конца года, 44% намерены отправиться в путешествие по России. Отправиться в поход или на пикники собираются 29%, заниматься бытовыми делами или ремонтом — 21%, поехать в другие страны рассчитывают 18%», — рассказали в компании. Согласно исследованию, самым популярным российским направлением у тюменцев является Краснодарский край, здесь планируют отдохнуть 25,4% жителей области. В целом топ отечественных маршрутов выглядит так: Фото: HeadHunter Среди зарубежных направлений лидирует Турция (33%). Незначительно от нее отстают Таиланд и Кипр. Фото: HeadHunter Ранее URA.RU писало, что 28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года. Еще 3% тюменцев оформят его только на бумаге, но продолжат работать. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Путешествие по России до конца года запланировали 44% жителей Тюменской области. Такие данные приводит служба исследований рекрутингового порта HeadHunter. При этом 18% рассчитывают в 2022 году отдохнуть за границей. «Из тех, кто запланировал отпуск до конца года, 44% намерены отправиться в путешествие по России. Отправиться в поход или на пикники собираются 29%, заниматься бытовыми делами или ремонтом — 21%, поехать в другие страны рассчитывают 18%», — рассказали в компании. Согласно исследованию, самым популярным российским направлением у тюменцев является Краснодарский край, здесь планируют отдохнуть 25,4% жителей области. В целом топ отечественных маршрутов выглядит так: Среди зарубежных направлений лидирует Турция (33%). Незначительно от нее отстают Таиланд и Кипр. Ранее URA.RU писало, что 28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года. Еще 3% тюменцев оформят его только на бумаге, но продолжат работать.