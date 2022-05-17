Тюменский военный погиб, совершив подвиг на Украине. Фото

18 мая 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

В Ишимском районе простились с Виктором Черемных, который погиб во время спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Карасуль Ишимского района простились с младшим сержантом Вооруженных сил РФ Виктором Черемных, героически погибшим во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает telegram-канал районной администрации. Там уточнили, что тюменский военный, получив тяжелое ранение, до последнего помогал с эвакуацией сослуживцев с поля боя и спас командира полка. «10 мая 2022 года при выполнении задач в составе сводного подразделения, осуществлял работы по наведению переправы. В ходе восстановления разрушенного в результате обстрела участка переправы, попал под повторный минометный обстрел со стороны ВСУ. Военнослужащий получил осколочные ранения нижних конечностей. Будучи раненым, участвовал в эвакуации других раненых, в том числе эвакуировал командира полка. В этот же день был доставлен в медицинский отряд особого назначения (МОСН), где от полученных ранений скончался», — сообщает администрация Ишимского района. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев принес соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что у военнослужащего остались трое детей. «Никакие слова поддержки не смогут заглушить горе потери. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. У Виктора Черемных остались два сына и дочь, обращаюсь к вам — ваш отец герой нашей Родины! Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы в неоплаченном долгу у таких героев и всегда будем их помнить», — отметил Ломовцев в своем выступлении. За проявленное мужество и героизм Виктор Черемных представлен к государственной награде Орден «Мужества». Посмертно. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 22 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Виктор Черемных погиб 10 мая при выполнении боевых задач по демилитаризации и денацификации Украины Администрация Ишимского района

В селе Карасуль Ишимского района простились с младшим сержантом Вооруженных сил РФ Виктором Черемных, героически погибшим во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает telegram-канал районной администрации. Там уточнили, что тюменский военный, получив тяжелое ранение, до последнего помогал с эвакуацией сослуживцев с поля боя и спас командира полка. «10 мая 2022 года при выполнении задач в составе сводного подразделения, осуществлял работы по наведению переправы. В ходе восстановления разрушенного в результате обстрела участка переправы, попал под повторный минометный обстрел со стороны ВСУ. Военнослужащий получил осколочные ранения нижних конечностей. Будучи раненым, участвовал в эвакуации других раненых, в том числе эвакуировал командира полка. В этот же день был доставлен в медицинский отряд особого назначения (МОСН), где от полученных ранений скончался», — сообщает администрация Ишимского района. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев принес соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что у военнослужащего остались трое детей. «Никакие слова поддержки не смогут заглушить горе потери. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. У Виктора Черемных остались два сына и дочь, обращаюсь к вам — ваш отец герой нашей Родины! Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы в неоплаченном долгу у таких героев и всегда будем их помнить», — отметил Ломовцев в своем выступлении. За проявленное мужество и героизм Виктор Черемных представлен к государственной награде Орден «Мужества». Посмертно. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 22 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР.