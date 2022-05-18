Глава избирательной комиссии Курганской области отчитался о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев, который занял этот пост в декабре прошлого года, оказался почти в 3,5 раза беднее своего предшественника Валерия Самокрутова. Доход Скиндерева за 2021 год составил 1,7 млн рублей. Декларации опубликованы на официальном сайте избиркома региона.

«Председатель Избирательной комиссии Курганской области Скиндерев Р.В. Декларированный годовой доход — 1 733 299 рублей», — указано в опубликованной декларации. Глава избиркома владеет квартирой площадью 44,5 кв.м и легковым автомобилем Volkswagen Tiguan.

Бывший глава избиркома Валерий Самокрутов за 2020 год указал доход в 5,9 млн рублей. Были учтены доходы от банковских вкладов, педагогической деятельности, пенсии, социальных выплат, продажи ценных бумаг.

URA.RU писало, что в конце прошлого года главой избиркома Курганской области выбрали Скиндерева. Он сменил на посту Самокрутова, которого еще во время своего губернаторства назначил Алексей Кокорин.

Ранее в Кургане опубликовали список самых богатых директоров школ. Среди руководителей бюджетных учреждений больше всех за прошлый год заработал директор Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников.