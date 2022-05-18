На месторождении в ЯНАО после пожара нашли три трупа

19 мая 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

При тушении пожара были обнаружены три тела Фото: Денис Моргунов © URA.RU При тушении пожара в вагон-городке на Новозаполярном нефтегазоконденсатном месторождении в Тазовском районе (ЯНАО) спасатели нашли тела трех человек. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «В Тазовском районе на территории вагон-городка, расположенного в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения, утром 19 мая 2022 года произошел пожар. В ходе локализации возгорания силами новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона, обнаружены тела трех граждан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Следственный комитет организовал проверку по данному факту. На месте происшествия будет работать оперативная группа, чтобы в последующем принять решение — возбуждать уголовное дело или нет.

При тушении пожара в вагон-городке на Новозаполярном нефтегазоконденсатном месторождении в Тазовском районе (ЯНАО) спасатели нашли тела трех человек. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «В Тазовском районе на территории вагон-городка, расположенного в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения, утром 19 мая 2022 года произошел пожар. В ходе локализации возгорания силами новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона, обнаружены тела трех граждан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Следственный комитет организовал проверку по данному факту. На месте происшествия будет работать оперативная группа, чтобы в последующем принять решение — возбуждать уголовное дело или нет.