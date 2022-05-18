При тушении пожара были обнаружены три тела
При тушении пожара в вагон-городке на Новозаполярном нефтегазоконденсатном месторождении в Тазовском районе (ЯНАО) спасатели нашли тела трех человек. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
«В Тазовском районе на территории вагон-городка, расположенного в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения, утром 19 мая 2022 года произошел пожар. В ходе локализации возгорания силами новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона, обнаружены тела трех граждан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следственный комитет организовал проверку по данному факту. На месте происшествия будет работать оперативная группа, чтобы в последующем принять решение — возбуждать уголовное дело или нет.
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