18 мая 2022

Губернатор Моор опубликовал свое детское фото в пионерской форме

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9 мая. Тюмень , парад, пионеры, парад 9 мая
Столетие пионерской организации празднуют 19 мая Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков со 100-летием образования пионерской организации. Поздравительный пост глава региона опубликовал 19 мая в своем telegram-канала, прикрепив детское фото в пионерской форме.

«Сегодня у всех, кто носил на груди красный галстук, есть повод вспомнить детство. Романтика пионерских костров, азарт военно-патриотической игры „Зарница“, встречи с ветеранами войны… Задолго до современных экологических трендов мы собирали тонны макулатуры и металлолома и искренне гордились, что помогаем Родине конкретными делами», — написал Моор.

Первая пионерская организация была создана в СССР в 1922 году. За основу было взято российское скаутское движение.

Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков со 100-летием образования пионерской организации. Поздравительный пост глава региона опубликовал 19 мая в своем telegram-канала, прикрепив детское фото в пионерской форме. «Сегодня у всех, кто носил на груди красный галстук, есть повод вспомнить детство. Романтика пионерских костров, азарт военно-патриотической игры „Зарница“, встречи с ветеранами войны… Задолго до современных экологических трендов мы собирали тонны макулатуры и металлолома и искренне гордились, что помогаем Родине конкретными делами», — написал Моор. Первая пионерская организация была создана в СССР в 1922 году. За основу было взято российское скаутское движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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