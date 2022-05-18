Губернатор Моор опубликовал свое детское фото в пионерской форме

Столетие пионерской организации празднуют 19 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков со 100-летием образования пионерской организации. Поздравительный пост глава региона опубликовал 19 мая в своем telegram-канала, прикрепив детское фото в пионерской форме.

«Сегодня у всех, кто носил на груди красный галстук, есть повод вспомнить детство. Романтика пионерских костров, азарт военно-патриотической игры „Зарница“, встречи с ветеранами войны… Задолго до современных экологических трендов мы собирали тонны макулатуры и металлолома и искренне гордились, что помогаем Родине конкретными делами», — написал Моор.

Первая пионерская организация была создана в СССР в 1922 году. За основу было взято российское скаутское движение.