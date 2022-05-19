В Тюменской области простились с военным, погибшим на Украине

20 мая 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

С Радмиром Алеевым простились в его родном селе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Похороны Радмира Алеева, уроженца Ярковского района Тюменской области, прошли в селе Сорокино 18 мая. 42-летний мужчина погиб, выполняя задачи в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. «18 мая жители Сорокино простились с Радмиром Алеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он родился 4 августа 1979 года. Окончил Сорокинскую школу, учился в Ярковском ПТУ. Затем служил в армии, в погранвойсках. После уехал работать на Крайний Север Тюменской области. Был женат, воспитывал сына. После начала спецоперации не раздумывая решил отправиться на защиту жителей Донбасса», — сообщает издание «Ярково Медиа». Прощание с Радмиром Алеевым прошло в присутствии земляков. Со стороны властей на похоронах присутствовали военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Александр Кудинов и замглавы мэрии района Владимир Федоров. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент страны Владимир Путин. По его словам, цель действий России — демилитаризация и денацификация соседнего государства, для защиты притесняемых жителей ДНР и ЛНР. Со стороны РФ в спецоперации принимают участие профессиональные военные, заключившие контракт.

Похороны Радмира Алеева, уроженца Ярковского района Тюменской области, прошли в селе Сорокино 18 мая. 42-летний мужчина погиб, выполняя задачи в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. «18 мая жители Сорокино простились с Радмиром Алеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он родился 4 августа 1979 года. Окончил Сорокинскую школу, учился в Ярковском ПТУ. Затем служил в армии, в погранвойсках. После уехал работать на Крайний Север Тюменской области. Был женат, воспитывал сына. После начала спецоперации не раздумывая решил отправиться на защиту жителей Донбасса», — сообщает издание «Ярково Медиа». Прощание с Радмиром Алеевым прошло в присутствии земляков. Со стороны властей на похоронах присутствовали военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Александр Кудинов и замглавы мэрии района Владимир Федоров. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент страны Владимир Путин. По его словам, цель действий России — демилитаризация и денацификация соседнего государства, для защиты притесняемых жителей ДНР и ЛНР. Со стороны РФ в спецоперации принимают участие профессиональные военные, заключившие контракт.