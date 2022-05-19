В области помолятся о тюменских военных, уехавших на спецоперацию

В храмах Тюменской области пройдут молебны о здравии военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
«В ближайшее время в храмах и соборах региона состоятся молебны о здравии военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции по защите мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Подобные богослужения управление организует периодически», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как рассказал URA.RU председатель информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров, в тюменских храмах нередко молятся за военнослужащих. Это происходит по просьбам прихожан.
«Родственники в личном порядке оставляют записки с именами, чтобы помолились о здравии раба Божьего. Нередко делают приписки „воин“. Так мы понимаем, что человек сейчас находится в зоне спецоперации. Мы всегда молимся о здравии наших воинов, особенно, если это чей-то близкий человек», — отметил собеседник URA.RU.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на оказание помощи мирным жителям Донбасса, которые много лет подвергались геноциду. В операции со стороны России участвуют военные, подписавшие контракты.
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В храмах Тюменской области пройдут молебны о здравии военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. «В ближайшее время в храмах и соборах региона состоятся молебны о здравии военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции по защите мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Подобные богослужения управление организует периодически», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказал URA.RU председатель информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров, в тюменских храмах нередко молятся за военнослужащих. Это происходит по просьбам прихожан. «Родственники в личном порядке оставляют записки с именами, чтобы помолились о здравии раба Божьего. Нередко делают приписки „воин“. Так мы понимаем, что человек сейчас находится в зоне спецоперации. Мы всегда молимся о здравии наших воинов, особенно, если это чей-то близкий человек», — отметил собеседник URA.RU. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на оказание помощи мирным жителям Донбасса, которые много лет подвергались геноциду. В операции со стороны России участвуют военные, подписавшие контракты.