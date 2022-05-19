Тюменский избирком раскрыл, как могут агитировать иноагенты

20 мая 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Соответствующий законопроект рассмотрят в Тюменской областной думе Фото: Николай Бастриков © URA.RU Предвыборная агитация иноагентами будет разрешена при соблюдении специальной маркировки. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области, которая внесла соответствующий законопроект в региональный парламент. «Предусматривается маркировка агитационных материалов, высказываний физического лица, признанного иностранным агентом, или лица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Такая маркировка должна занимать не менее 15% от объема (площади) агитационного материала. При этом точно должно быть указано, какое именно высказывание и какого именно физлица содержится в агитационных материалах», — говорится в документе. По информации избиркома, законопроект уже поддержали члены думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Ожидается, что он будет принят в окончательном чтении на заседании регионального парламента 26 мая. Ранее URA.RU писало, что с 2012 года иноагентами признано около 200 организаций. Сейчас к иногагентам причисляют также СМИ и физлица — в частности, рэпера Моргенштерна.

Предвыборная агитация иноагентами будет разрешена при соблюдении специальной маркировки. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области, которая внесла соответствующий законопроект в региональный парламент. «Предусматривается маркировка агитационных материалов, высказываний физического лица, признанного иностранным агентом, или лица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Такая маркировка должна занимать не менее 15% от объема (площади) агитационного материала. При этом точно должно быть указано, какое именно высказывание и какого именно физлица содержится в агитационных материалах», — говорится в документе. По информации избиркома, законопроект уже поддержали члены думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Ожидается, что он будет принят в окончательном чтении на заседании регионального парламента 26 мая. Ранее URA.RU писало, что с 2012 года иноагентами признано около 200 организаций. Сейчас к иногагентам причисляют также СМИ и физлица — в частности, рэпера Моргенштерна.