Тоболяки вынуждены добираться на работу через полосу препятствий. Видео

25 мая 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия дороги жителям приходится идти через лес Фото: Николай Бастриков © URA.RU Чтобы попасть на работу, жителям Тобольска нужно пройти по дороге через лес, которую сами горожане называют «полосой препятствий». Пост с видео разместила местная жительница в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «18 микрорайон, улица Полярная. Каждый день преодолеваем препятствия. Администрация, обратите на нашу улицу внимание», — написала Виктория Патракова. Тюменка рассказала, что из-за отсутствия дороги, жителям приходится идти через лес и соседские участки. «Мы проходим через чужие участки, но сейчас наступил сезон строительства, люди отгораживаются заборами, скоро нам вообще невозможно будет попасть в город», — дополнила Партакова. Также она сообщила, что в администрации на обращения граждан заявили — для строительства дороги отсутствует финансирование. В комментариях нашлись тоболяки, которые знают другие выезды из микрорайона. «Выезд из микрорайона у вас не на Дзираева, а на Чаркова», — написал Аркадий Зырянов. В администрации Тобольска URA.RU сообщили о том, что строительство дороги по указанной улице запланировано на 2023—2024 годы, так как микрорайон новый, работы ведутся планомерно. «Мы занимаемся вопросом скорейшего решения сложившейся проблемы», — пояснили в пресс-службе администрации Тобольска. Ранее URA.RU писало о том, что тоболякам приходится добираться на работу по болоту. Долгожданная дорога в одном из микрорайонов так и не была построена.

Чтобы попасть на работу, жителям Тобольска нужно пройти по дороге через лес, которую сами горожане называют «полосой препятствий». Пост с видео разместила местная жительница в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «18 микрорайон, улица Полярная. Каждый день преодолеваем препятствия. Администрация, обратите на нашу улицу внимание», — написала Виктория Патракова. Тюменка рассказала, что из-за отсутствия дороги, жителям приходится идти через лес и соседские участки. «Мы проходим через чужие участки, но сейчас наступил сезон строительства, люди отгораживаются заборами, скоро нам вообще невозможно будет попасть в город», — дополнила Партакова. Также она сообщила, что в администрации на обращения граждан заявили — для строительства дороги отсутствует финансирование. В комментариях нашлись тоболяки, которые знают другие выезды из микрорайона. «Выезд из микрорайона у вас не на Дзираева, а на Чаркова», — написал Аркадий Зырянов. В администрации Тобольска URA.RU сообщили о том, что строительство дороги по указанной улице запланировано на 2023—2024 годы, так как микрорайон новый, работы ведутся планомерно. «Мы занимаемся вопросом скорейшего решения сложившейся проблемы», — пояснили в пресс-службе администрации Тобольска. Ранее URA.RU писало о том, что тоболякам приходится добираться на работу по болоту. Долгожданная дорога в одном из микрорайонов так и не была построена.