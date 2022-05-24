24 мая 2022

В Тюменской области временно прекратится вещание ТВ и радио. График

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Перерывы в эфире ТВ запланированы на период с 6 по 17 июня Фото:

В четырех муниципалитетах Тюменской области в период с 6 по 17 июня временно прекратится вещание телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав график отключений.

«С 6 по 17 июня в Тюмени, а также в Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — рассказали в инфоцентре. В это время на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы.

Последний раз Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводила профилактику в Тюменской области в декабре 2021 года. Тогда эфир ТВ прерывался в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах.

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В четырех муниципалитетах Тюменской области в период с 6 по 17 июня временно прекратится вещание телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав график отключений. «С 6 по 17 июня в Тюмени, а также в Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — рассказали в инфоцентре. В это время на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы. Последний раз Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводила профилактику в Тюменской области в декабре 2021 года. Тогда эфир ТВ прерывался в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах.
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