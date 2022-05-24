Пострадавшим в результате ЧС курганцам окажут помощь в МФЦ

25 мая 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Режим ЧС на территории Курганской области действовал в период с 28 апреля до 20 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области на базе многофункциональных центров начали работу консультационные пункты для оказания спецпомощи пострадавшим от ландшафтных пожаров. Пункты созданы по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. «Пострадавшие в результате ЧС в СНТ „Малиновка“, могут получить консультацию в отделении МФЦ по адресу ул. Куйбышева 144 стр. 1. В Кетовском округе МФЦ работает по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 45 пом. III», — написано на сайте правительства Курганской области. Специалисты пунктов проконсультируют погорельцев по вопросам получения выплат и восстановления документов. Консультационные пункты работают с 10 до 18:00 — с понедельника по пятницу. И с 10:00 до 16:00 — по субботам. Кроме того, продолжает работу телефон круглосуточной горячей линии, организованной для пострадавших: 8 (3522) 23-11-90. Лесные пожары в Курганской области были самыми крупными в РФ, сообщало URA.RU ранее. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Кетовском, Каргапольском, Юргамышском и Белозерском округах. Режим ЧС сняли 20 мая.

В Курганской области на базе многофункциональных центров начали работу консультационные пункты для оказания спецпомощи пострадавшим от ландшафтных пожаров. Пункты созданы по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. «Пострадавшие в результате ЧС в СНТ „Малиновка“, могут получить консультацию в отделении МФЦ по адресу ул. Куйбышева 144 стр. 1. В Кетовском округе МФЦ работает по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 45 пом. III», — написано на сайте правительства Курганской области. Специалисты пунктов проконсультируют погорельцев по вопросам получения выплат и восстановления документов. Консультационные пункты работают с 10 до 18:00 — с понедельника по пятницу. И с 10:00 до 16:00 — по субботам. Кроме того, продолжает работу телефон круглосуточной горячей линии, организованной для пострадавших: 8 (3522) 23-11-90. Лесные пожары в Курганской области были самыми крупными в РФ, сообщало URA.RU ранее. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Кетовском, Каргапольском, Юргамышском и Белозерском округах. Режим ЧС сняли 20 мая.