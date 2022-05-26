26 мая 2022

К зданию «Сбербанка» в центре Тюмени стянули силы МЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень, пожарная машика
Очевидцы сообщили о задымлении в одном из отделений «Сбербанка» Фото:

Пять пожарных расчетов выехали для тушения пожара в одном из отделений «Сбербанка» в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. После проверки оказалось, что вызов был ложным.

«На место выехали пожарные бригады, но вызов оказался ложным. В отделении банка ведутся ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также в пресс-службе рассказали о том, что применять средства пожаротушения не пришлось. На фотографиях очевидцев оказалась строительная пыль, уточнили там.

Фото: группа «ДТП в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «ДТП в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте»
Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Пять пожарных расчетов выехали для тушения пожара в одном из отделений «Сбербанка» в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. После проверки оказалось, что вызов был ложным. «На место выехали пожарные бригады, но вызов оказался ложным. В отделении банка ведутся ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Также в пресс-службе рассказали о том, что применять средства пожаротушения не пришлось. На фотографиях очевидцев оказалась строительная пыль, уточнили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...