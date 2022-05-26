Очевидцы сообщили о задымлении в одном из отделений «Сбербанка»
Пять пожарных расчетов выехали для тушения пожара в одном из отделений «Сбербанка» в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. После проверки оказалось, что вызов был ложным.
«На место выехали пожарные бригады, но вызов оказался ложным. В отделении банка ведутся ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Также в пресс-службе рассказали о том, что применять средства пожаротушения не пришлось. На фотографиях очевидцев оказалась строительная пыль, уточнили там.
Фото: группа «ДТП в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «ДТП в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте»
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