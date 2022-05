The Times: миллионы британцев останутся зимой без электричества

В Великобритании прогнозируют проблемы с электричеством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Великобритании могут остаться без электричества зимой в случае, если Россия прекратит поставки газа в Евросоюз. Об этом заявило британская газета The Times со ссылкой на источники. По их информации, власти разрабатывают возможные сценарии. «Говорят также, что официальные лица разработали еще более мрачную стратегию на случай, если Россия полностью перекроет газ в ЕС. Это предполагает, что отключения электроэнергии могут начаться в декабре и длиться три месяца, причем отключения будут как в будние, так и в выходные дни», — пишет The Times. Издание отмечает, что электричество могут нормировать для шести миллионов домов в начале следующего года, ограничения могут длиться более месяца. Из-за этого начнется рост цен на энергоносители, а ВВП в ближайшие годы будет ниже прогнозируемого, сообщает The Times. В худшем сценарии предполагается сокращение импорта газа из Норвегии более чем в два раза из-за возросшего спроса в Евросоюзе. В ситуации дефицита в Британии могут начать закрывать заводы из-за нехватки электроэнергии. «Отключение [электричества] будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00. Газоснабжение домов не изменится», — передает издание. «Учитывая историческую зависимость ЕС от путинского газа, зима может быть очень тяжелой для стран континента», — сказал источник в Уайтхолле (правительство Британии). Сообщается, что Британия покупает менее 4% газа напрямую из РФ, но ЕС получает 40% газа из России. Некоторые страны Евросоюза, в том числе Великобритания, ввели санкции против России. Ранее глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис заявил, что около 40% домохозяйств в Британии могут оказаться в условиях «топливной нищеты» из-за антироссийских ограничений. В Евросоюзе предложили запретить импорт российской нефти и газа. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что ЕС хочет импортировать газ из Израиля через Египет для снижения зависимости от РФ.

