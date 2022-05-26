В Евросоюзе придумали новый способ заменить газ из России

26 мая 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Евросоюз решил закупать израильский СПГ через Египет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз планирует начать импортировать газ из Израиля через Египет. Такое решение ЕС приняло на фоне планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на полученные документы. «Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, топливо будет превращено в сжиженный природный газ на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ЕС», — пишет издание. Хотя министр энергетики Карин Эльхаррар ранее говорила, что рассмотрит любой запрос на поставку газа из ЕС, размер этих поставок будет ограничен, так как большая часть нынешних мощностей газового сектора страны занята Египтом, Иорданией и внутренним рынком. После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ввели жесткие санкции против России. Под них попала и газовая отрасль. Так, например, проект НОВАТЭКА «Ямал СПГ-2» рискует замедлиться из-за этих ограничений. Так как иностранные компании, участвующие в нем, вынуждены выходить из проекта.

Евросоюз планирует начать импортировать газ из Израиля через Египет. Такое решение ЕС приняло на фоне планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на полученные документы. «Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, топливо будет превращено в сжиженный природный газ на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ЕС», — пишет издание. Хотя министр энергетики Карин Эльхаррар ранее говорила, что рассмотрит любой запрос на поставку газа из ЕС, размер этих поставок будет ограничен, так как большая часть нынешних мощностей газового сектора страны занята Египтом, Иорданией и внутренним рынком. После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ввели жесткие санкции против России. Под них попала и газовая отрасль. Так, например, проект НОВАТЭКА «Ямал СПГ-2» рискует замедлиться из-за этих ограничений. Так как иностранные компании, участвующие в нем, вынуждены выходить из проекта.