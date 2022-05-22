The Independent: британцам грозит «топливная нищета»

Около 40% домохозяйств Великобритании могут оказаться в условиях «топливной нищеты» из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис.
«Почти 40% домохозяйств будут жить в условиях топливной нищеты, если правительство будет сидеть сложа руки. Годовой потолок цен на энергию может достичь осенью 3000 фунтов стерлингов по сравнению с 1277 фунтами стерлингов, которые семьи платили до апреля», — пишет The Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения негативно влияют и на страны ЕС. Так, Евросоюз требовал ввести запрет на поставки газа из России. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, это может привести к экономическому кризису. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что на востоке Германии может начаться дефицит бензина из-за возможного эмбарго на нефть из России. А треть стран Евросоюза ожидает двузначная инфляция.
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Около 40% домохозяйств Великобритании могут оказаться в условиях «топливной нищеты» из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис. «Почти 40% домохозяйств будут жить в условиях топливной нищеты, если правительство будет сидеть сложа руки. Годовой потолок цен на энергию может достичь осенью 3000 фунтов стерлингов по сравнению с 1277 фунтами стерлингов, которые семьи платили до апреля», — пишет The Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения негативно влияют и на страны ЕС. Так, Евросоюз требовал ввести запрет на поставки газа из России. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, это может привести к экономическому кризису. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что на востоке Германии может начаться дефицит бензина из-за возможного эмбарго на нефть из России. А треть стран Евросоюза ожидает двузначная инфляция.