The Independent: британцам грозит «топливная нищета»

22 мая 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Цены на энергоресурсы в Великобритании могут достичь трех тысяч фунтов в год, считает Майкл Льюис Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Около 40% домохозяйств Великобритании могут оказаться в условиях «топливной нищеты» из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис. «Почти 40% домохозяйств будут жить в условиях топливной нищеты, если правительство будет сидеть сложа руки. Годовой потолок цен на энергию может достичь осенью 3000 фунтов стерлингов по сравнению с 1277 фунтами стерлингов, которые семьи платили до апреля», — пишет The Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения негативно влияют и на страны ЕС. Так, Евросоюз требовал ввести запрет на поставки газа из России. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, это может привести к экономическому кризису. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что на востоке Германии может начаться дефицит бензина из-за возможного эмбарго на нефть из России. А треть стран Евросоюза ожидает двузначная инфляция.

Около 40% домохозяйств Великобритании могут оказаться в условиях «топливной нищеты» из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис. «Почти 40% домохозяйств будут жить в условиях топливной нищеты, если правительство будет сидеть сложа руки. Годовой потолок цен на энергию может достичь осенью 3000 фунтов стерлингов по сравнению с 1277 фунтами стерлингов, которые семьи платили до апреля», — пишет The Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения негативно влияют и на страны ЕС. Так, Евросоюз требовал ввести запрет на поставки газа из России. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, это может привести к экономическому кризису. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что на востоке Германии может начаться дефицит бензина из-за возможного эмбарго на нефть из России. А треть стран Евросоюза ожидает двузначная инфляция.