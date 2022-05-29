Курганскую пенсионерку показали в шоу на НТВ

30 мая 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области осуществила мечту, исполнив песню на телевизионном шоу Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жительница села Мокроусово Курганской области Татьяна Емельянова появилась с музыкальным номером в третьем выпуске шоу «Ты супер! 60+». Ролик с ее выступлением выставлен на сайте канала НТВ. «Мне 67 лет. Муж умер 8 лет назад, и это душевное одиночество тяжело переносить. Не с кем поговорить, не с кем помолчать. Две дочери выросли и разъехались от меня, одна в Сургут, другая — в Московскую область. Но я их в этом не виню», — рассказала Емельянова свою историю жизни перед выступлением. На сцене женщина исполнила песню «Ходит песенка по кругу». В карточке участника на сайте указано, что в 1985 году Емельянова окончила Шадринский кооперативный техникум по специальности бухгалтер. С тех пор и до выхода на пенсию она работала по специальности в районном отделе образования. С 2006 года женщина выступает с районным хором «Ветеранов». В членах жюри на шоу сидели артисты Ирина Дубцова, Валерия, Стас Пьеха и Ильдар Абдразаков. Дубцова отметила, что всю жизнь Емельянова работала бухгалтером и благодаря шоу смогла исполнить мечту — выступить на большой сцене в телевизионном шоу. До этого URA.RU писало, что на шоу «Ты супер! 60+» попал житель Катайска Курганской области Виктор Курочкин. Он рассказал, как проходил отбор на участие в передаче и как происходит подготовка к выступлению.

Жительница села Мокроусово Курганской области Татьяна Емельянова появилась с музыкальным номером в третьем выпуске шоу «Ты супер! 60+». Ролик с ее выступлением выставлен на сайте канала НТВ. «Мне 67 лет. Муж умер 8 лет назад, и это душевное одиночество тяжело переносить. Не с кем поговорить, не с кем помолчать. Две дочери выросли и разъехались от меня, одна в Сургут, другая — в Московскую область. Но я их в этом не виню», — рассказала Емельянова свою историю жизни перед выступлением. На сцене женщина исполнила песню «Ходит песенка по кругу». В карточке участника на сайте указано, что в 1985 году Емельянова окончила Шадринский кооперативный техникум по специальности бухгалтер. С тех пор и до выхода на пенсию она работала по специальности в районном отделе образования. С 2006 года женщина выступает с районным хором «Ветеранов». В членах жюри на шоу сидели артисты Ирина Дубцова, Валерия, Стас Пьеха и Ильдар Абдразаков. Дубцова отметила, что всю жизнь Емельянова работала бухгалтером и благодаря шоу смогла исполнить мечту — выступить на большой сцене в телевизионном шоу. До этого URA.RU писало, что на шоу «Ты супер! 60+» попал житель Катайска Курганской области Виктор Курочкин. Он рассказал, как проходил отбор на участие в передаче и как происходит подготовка к выступлению.