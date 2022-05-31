Коммунист, срывавший выборы в ЯНАО, получил федеральный статус

Коммунист из ЯНАО получил удостоверение помощника депутата Госдумы РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Помощником депутата Госдумы РФ Алексея Куринного стал коммунист из ЯНАО Ефрат Рамазанов, который на прошлых выборах незаконно проник на избирательный участок в Ноябрьске. О получении нового статуса сообщила глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина.

«Вручила удостоверение помощника депутата Государственной Думы ФС РФ Ефрату Рамазанову. Ефрат — идейный борец за социальную справедливость, за интересы трудящихся», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» Кукушкина.

Связаться с Рамазановым не удалось. На сообщения корреспондента он не ответил.

Ранее коммунист сам выдвигался в городскую думу Ноябрьска. Однако у него был найден долг в размере более чем 176 тысяч рублей. Также Рамазанов в сентябре 2021 года проник в уже закрытый избирательный участок, где по словам председателя УИК, пытался открыть сейф с документами. В свою очередь глава КПРФ в ЯНАО, отметила, что Рамазанов застал председателя участка с пачкой бюллетеней и журналом избирателей.