31 мая 2022

Коммунист, срывавший выборы в ЯНАО, получил федеральный статус

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, зал заседаний гордумы кургана, пермская городская дума, депутат городской думы, фракция кпрф, депутат пермь
Коммунист из ЯНАО получил удостоверение помощника депутата Госдумы РФ Фото:

Помощником депутата Госдумы РФ Алексея Куринного стал коммунист из ЯНАО Ефрат Рамазанов, который на прошлых выборах незаконно проник на избирательный участок в Ноябрьске. О получении нового статуса сообщила глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина.

«Вручила удостоверение помощника депутата Государственной Думы ФС РФ Ефрату Рамазанову. Ефрат — идейный борец за социальную справедливость, за интересы трудящихся», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» Кукушкина.

Связаться с Рамазановым не удалось. На сообщения корреспондента он не ответил.

Ранее коммунист сам выдвигался в городскую думу Ноябрьска. Однако у него был найден долг в размере более чем 176 тысяч рублей. Также Рамазанов в сентябре 2021 года проник в уже закрытый избирательный участок, где по словам председателя УИК, пытался открыть сейф с документами. В свою очередь глава КПРФ в ЯНАО, отметила, что Рамазанов застал председателя участка с пачкой бюллетеней и журналом избирателей.

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Помощником депутата Госдумы РФ Алексея Куринного стал коммунист из ЯНАО Ефрат Рамазанов, который на прошлых выборах незаконно проник на избирательный участок в Ноябрьске. О получении нового статуса сообщила глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина. «Вручила удостоверение помощника депутата Государственной Думы ФС РФ Ефрату Рамазанову. Ефрат — идейный борец за социальную справедливость, за интересы трудящихся», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» Кукушкина. Связаться с Рамазановым не удалось. На сообщения корреспондента он не ответил. Ранее коммунист сам выдвигался в городскую думу Ноябрьска. Однако у него был найден долг в размере более чем 176 тысяч рублей. Также Рамазанов в сентябре 2021 года проник в уже закрытый избирательный участок, где по словам председателя УИК, пытался открыть сейф с документами. В свою очередь глава КПРФ в ЯНАО, отметила, что Рамазанов застал председателя участка с пачкой бюллетеней и журналом избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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