31 мая 2022

Экс-преподаватель курганского вуза стала заместителем мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, администрация города шадринска
В администрации Шадринска произошли кадровые изменения (архивное фото) Фото:

Новым заместителем главы Шадринска (Курганская область) по социальным вопросам стала бывший преподаватель шадринского пединститута (сейчас это университет) Наталья Бякова. Информация о назначении опубликована в официальной группе шадринской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«В должность заместителя главы города Шадринска по социальным вопросам 1 июня вступила Наталья Бякова. Большую часть трудовой деятельности работала преподавателем в Шадринском государственном педагогическом институте (ШГПИ) и ведущим специалистом по развитию персонала на Шадринском автоагрегатном заводе», — указано в сообщении. На этом посту Бякова сменила Веру Заговеньеву.

В начале года в отставку ушел замглавы Шадринска, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов. Он написал заявление по собственному желанию.

Наталья Бякова стала заместителем главы Шадринска
Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

Новым заместителем главы Шадринска (Курганская область) по социальным вопросам стала бывший преподаватель шадринского пединститута (сейчас это университет) Наталья Бякова. Информация о назначении опубликована в официальной группе шадринской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «В должность заместителя главы города Шадринска по социальным вопросам 1 июня вступила Наталья Бякова. Большую часть трудовой деятельности работала преподавателем в Шадринском государственном педагогическом институте (ШГПИ) и ведущим специалистом по развитию персонала на Шадринском автоагрегатном заводе», — указано в сообщении. На этом посту Бякова сменила Веру Заговеньеву. В начале года в отставку ушел замглавы Шадринска, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов. Он написал заявление по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...