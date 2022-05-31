Экс-преподаватель курганского вуза стала заместителем мэра

В администрации Шадринска произошли кадровые изменения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым заместителем главы Шадринска (Курганская область) по социальным вопросам стала бывший преподаватель шадринского пединститута (сейчас это университет) Наталья Бякова. Информация о назначении опубликована в официальной группе шадринской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«В должность заместителя главы города Шадринска по социальным вопросам 1 июня вступила Наталья Бякова. Большую часть трудовой деятельности работала преподавателем в Шадринском государственном педагогическом институте (ШГПИ) и ведущим специалистом по развитию персонала на Шадринском автоагрегатном заводе», — указано в сообщении. На этом посту Бякова сменила Веру Заговеньеву.

В начале года в отставку ушел замглавы Шадринска, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов. Он написал заявление по собственному желанию.

Наталья Бякова стала заместителем главы Шадринска Фото: администрация города Шадринска, «Вконтакте»