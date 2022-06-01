WSJ: в США нелегально завозят российскую нефть

02 июня 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

Переработанная российская нефть доходит до США, заявила Лаури Мюлливирта Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США продолжают покупать российскую нефть, переработанную в третьих странах, несмотря на санкции. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на ведущего аналитика Центра исследований в области энергетики Лаури Мюлливирта. «В прошлом месяце некоторые виды топлива, которые, как предполагается, частично производятся из российской нефти, были доставлены в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Вероятно, произошло то, что Reliance взяла партию российской нефти со скидкой, переработала ее, а затем продала продукт на краткосрочном рынке, где нашла покупателя в США. Похоже, что российская нефть перерабатывается в Индии, а затем часть ее продается в США», — сказала Мюлливирта. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Америка полностью прекратила покупать российские энергоресурсы. После этого американский президент заявил, что США будут вынуждены распечатать свои стратегические запасы нефти. Однако американские СМИ сообщили, что власти США оставили «лазейку» для того, чтобы продолжать покупать российскую нефть. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

США продолжают покупать российскую нефть, переработанную в третьих странах, несмотря на санкции. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на ведущего аналитика Центра исследований в области энергетики Лаури Мюлливирта. «В прошлом месяце некоторые виды топлива, которые, как предполагается, частично производятся из российской нефти, были доставлены в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Вероятно, произошло то, что Reliance взяла партию российской нефти со скидкой, переработала ее, а затем продала продукт на краткосрочном рынке, где нашла покупателя в США. Похоже, что российская нефть перерабатывается в Индии, а затем часть ее продается в США», — сказала Мюлливирта. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Америка полностью прекратила покупать российские энергоресурсы. После этого американский президент заявил, что США будут вынуждены распечатать свои стратегические запасы нефти. Однако американские СМИ сообщили, что власти США оставили «лазейку» для того, чтобы продолжать покупать российскую нефть.