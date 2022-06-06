Тюменские эсеры раскрыли планы на выборы 2022 года

07 июня 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выставит своих кандидатов на довыборы в депутаты думы Тобольска в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регоделения. «Будем участвовать [в довыборах в гордуму Тобольска]. Идет процесс подбора кандидатов», — рассказали в партии. Кроме того, эсеры ведут консультацию по выдвижению кандидата в Тюменскую областную думу — довыборы пройдут в Надымском избирательном округе после гибели парламентария Михаила Пацевича. Первыми своих кандидатов в депутаты думы Тобольска и облдуму назвали единороссы. В муниципальные мандаты претендуют Людмила Торопова и Эдуард Махмутов, на региональный — Дмитрий Плотников. Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тоболоьска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выставит своих кандидатов на довыборы в депутаты думы Тобольска в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регоделения. «Будем участвовать [в довыборах в гордуму Тобольска]. Идет процесс подбора кандидатов», — рассказали в партии. Кроме того, эсеры ведут консультацию по выдвижению кандидата в Тюменскую областную думу — довыборы пройдут в Надымском избирательном округе после гибели парламентария Михаила Пацевича. Первыми своих кандидатов в депутаты думы Тобольска и облдуму назвали единороссы. В муниципальные мандаты претендуют Людмила Торопова и Эдуард Махмутов, на региональный — Дмитрий Плотников. Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тоболоьска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.