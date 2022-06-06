06 июня 2022

Тюменские эсеры раскрыли планы на выборы 2022 года

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Выборы-2021. Тюмень, выборы, избирательный участок, голосование, выборы 2021
Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября Фото:

Тюменское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выставит своих кандидатов на довыборы в депутаты думы Тобольска в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регоделения.

«Будем участвовать [в довыборах в гордуму Тобольска]. Идет процесс подбора кандидатов», — рассказали в партии. Кроме того, эсеры ведут консультацию по выдвижению кандидата в Тюменскую областную думу — довыборы пройдут в Надымском избирательном округе после гибели парламентария Михаила Пацевича.

Первыми своих кандидатов в депутаты думы Тобольска и облдуму назвали единороссы. В муниципальные мандаты претендуют Людмила Торопова и Эдуард Махмутов, на региональный — Дмитрий Плотников.

Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тоболоьска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.

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Тюменское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выставит своих кандидатов на довыборы в депутаты думы Тобольска в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регоделения. «Будем участвовать [в довыборах в гордуму Тобольска]. Идет процесс подбора кандидатов», — рассказали в партии. Кроме того, эсеры ведут консультацию по выдвижению кандидата в Тюменскую областную думу — довыборы пройдут в Надымском избирательном округе после гибели парламентария Михаила Пацевича. Первыми своих кандидатов в депутаты думы Тобольска и облдуму назвали единороссы. В муниципальные мандаты претендуют Людмила Торопова и Эдуард Махмутов, на региональный — Дмитрий Плотников. Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тоболоьска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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