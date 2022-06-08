08 июня 2022

На главной трассе ЯНАО проезд затруднен на десятках участков. Карта

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
На дороге установили около 33 светофоров Фото:

На трассе Сургут-Салехард обозначили участки, на которых идут ремонтные работы. Как сообщается в соцсетях департамента транспорта ЯНАО, в этих местах установлено реверсивное движение.

«Актуальная информация об участках с реверсивным движением. От границы округов до Губкинского реверсивное движение организовано на 12 участках. Установлено 12 светофоров — от 271 км до 458 км», — говорится в сообщении ведомства.

На участке Пурпе — Пуровск три светофора установлены с 528 километра по 534. На дороге Пуровск — Коротчаево реверсивное движение установлено в шести местах, в общей сложности установлено 18 светофоров с 587 по 662 километр.

Ранее URA.RU сообщало, что власти анонсировали ремонт трассы Сургут-Салехард. Самым протяженным участком в этом списке оказалась дорога Пуровск — Коротчаево.

На главной трассе ЯНАО идет ремонт
Фото:

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На трассе Сургут-Салехард обозначили участки, на которых идут ремонтные работы. Как сообщается в соцсетях департамента транспорта ЯНАО, в этих местах установлено реверсивное движение. «Актуальная информация об участках с реверсивным движением. От границы округов до Губкинского реверсивное движение организовано на 12 участках. Установлено 12 светофоров — от 271 км до 458 км», — говорится в сообщении ведомства. На участке Пурпе — Пуровск три светофора установлены с 528 километра по 534. На дороге Пуровск — Коротчаево реверсивное движение установлено в шести местах, в общей сложности установлено 18 светофоров с 587 по 662 километр. Ранее URA.RU сообщало, что власти анонсировали ремонт трассы Сургут-Салехард. Самым протяженным участком в этом списке оказалась дорога Пуровск — Коротчаево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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