На дороге установили около 33 светофоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе Сургут-Салехард обозначили участки, на которых идут ремонтные работы. Как сообщается в соцсетях департамента транспорта ЯНАО, в этих местах установлено реверсивное движение.

«Актуальная информация об участках с реверсивным движением. От границы округов до Губкинского реверсивное движение организовано на 12 участках. Установлено 12 светофоров — от 271 км до 458 км», — говорится в сообщении ведомства.

На участке Пурпе — Пуровск три светофора установлены с 528 километра по 534. На дороге Пуровск — Коротчаево реверсивное движение установлено в шести местах, в общей сложности установлено 18 светофоров с 587 по 662 километр.

Ранее URA.RU сообщало, что власти анонсировали ремонт трассы Сургут-Салехард. Самым протяженным участком в этом списке оказалась дорога Пуровск — Коротчаево.

На главной трассе ЯНАО идет ремонт Фото: Интерактивная карта автодорог ЯНАО