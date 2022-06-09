Депутат Заксобрания ЯНАО ищет пастухов для оленей

Тундровики рассказали депутату о проблеме нехватки пастухов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад в соцсети «ВКонтакте» предложил желающим поработать пастухами оленей в тундре. Пост с рассказом о проблеме нехватки пастухов он разместил на своей странице.

«Не хватает пастухов. Именно с таким вопросом ко мне обратился один из бригадиров оленеводческого хозяйства. Друзья, если предложение заинтересовало, обращайтесь», — написал Яунгад в соцсети.

Депутат сообщил о том, что оленеводов-механизаторов готовят в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме. Также тундровики могут подать заявку о поиске пастухов в службу занятости.

«Молодежь не хочет ехать в тундру», — комментирует Зинаида Девяткова. «Видимо не видят смысла в этом, кочевать по тундре. Все хотят и привыкли к комфортной жизни», — отвечает Владимир Лаптандер.

Ранее URA.RU рассказывало о браконьерах, расстрелявших в тундре северных оленей. Они были задержаны, в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.