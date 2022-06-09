09 июня 2022
08 июня 2022

Депутат Заксобрания ЯНАО ищет пастухов для оленей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, кмнс, оленевод, олени, аборигены
Тундровики рассказали депутату о проблеме нехватки пастухов Фото:

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад в соцсети «ВКонтакте» предложил желающим поработать пастухами оленей в тундре. Пост с рассказом о проблеме нехватки пастухов он разместил на своей странице.

«Не хватает пастухов. Именно с таким вопросом ко мне обратился один из бригадиров оленеводческого хозяйства. Друзья, если предложение заинтересовало, обращайтесь», — написал Яунгад в соцсети.

Депутат сообщил о том, что оленеводов-механизаторов готовят в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме. Также тундровики могут подать заявку о поиске пастухов в службу занятости.

«Молодежь не хочет ехать в тундру», — комментирует Зинаида Девяткова. «Видимо не видят смысла в этом, кочевать по тундре. Все хотят и привыкли к комфортной жизни», — отвечает Владимир Лаптандер.

Ранее URA.RU рассказывало о браконьерах, расстрелявших в тундре северных оленей. Они были задержаны, в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.

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Депутат Законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад в соцсети «ВКонтакте» предложил желающим поработать пастухами оленей в тундре. Пост с рассказом о проблеме нехватки пастухов он разместил на своей странице. «Не хватает пастухов. Именно с таким вопросом ко мне обратился один из бригадиров оленеводческого хозяйства. Друзья, если предложение заинтересовало, обращайтесь», — написал Яунгад в соцсети. Депутат сообщил о том, что оленеводов-механизаторов готовят в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме. Также тундровики могут подать заявку о поиске пастухов в службу занятости. «Молодежь не хочет ехать в тундру», — комментирует Зинаида Девяткова. «Видимо не видят смысла в этом, кочевать по тундре. Все хотят и привыкли к комфортной жизни», — отвечает Владимир Лаптандер. Ранее URA.RU рассказывало о браконьерах, расстрелявших в тундре северных оленей. Они были задержаны, в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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