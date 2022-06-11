Губернатор Моор выступил с обращением к жителям. Видео

12 июня 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с поздравлением в честь Дня России к местным жителям. Видео обращения Моор разместил в своем telegram-канале. По словам тюменского губернатора, РФ сегодня противостоит глобальным вызовам, однако никакие санкции и ограничения не заставят Россию отказаться от своих принципов и убеждений. «И не помешают нам добиться нашей цели. А цель эта очень простая и понятная каждому человеку, кто считает Россию своим домом — это жить в мире и согласии в суверенном, сильном и процветающем государстве!» — сказал Моор в своем обращении. День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете. В городах Урала в этом году пройдут праздничные мероприятия. Так, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список событий, которые будут ждать жителей и гостей города. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с поздравлением в честь Дня России к местным жителям. Видео обращения Моор разместил в своем telegram-канале. По словам тюменского губернатора, РФ сегодня противостоит глобальным вызовам, однако никакие санкции и ограничения не заставят Россию отказаться от своих принципов и убеждений. «И не помешают нам добиться нашей цели. А цель эта очень простая и понятная каждому человеку, кто считает Россию своим домом — это жить в мире и согласии в суверенном, сильном и процветающем государстве!» — сказал Моор в своем обращении. День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете. В городах Урала в этом году пройдут праздничные мероприятия. Так, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список событий, которые будут ждать жителей и гостей города.